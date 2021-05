COREA DEL NORD. Grano e riso a polizia e militari, la popolazione fa la fame

Le autorità nordcoreane hanno distribuito scorte di cibo per un anno alle forze dell’ordine e ad altre agenzie di sicurezza, in una mossa per rafforzare la fedeltà al regime in un momento di carenza generale in tutto il paese.

A partire da aprile, le consegne di cibo sono state fatte ai membri della polizia nazionale e delle forze di sicurezza statali di stanza lungo il confine con la Cina, riporta Radio Free Asia. In generale, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha ricevuto 200 chilogrammi di mais e 40 chilogrammi di riso da distribuire a persona, mentre il Dipartimento di Sicurezza dello Stato ha ricevuto 220 chilogrammi di mais e 80 chilogrammi di riso a persona.

Circa il 50% di ogni distribuzione individuale è stato poi fornito ai membri della famiglia separatamente. Già data priorità come “agenzie speciali” per la distribuzione di cibo, la polizia nordcoreana e le agenzie di sicurezza avevano precedentemente ricevuto 15 o anche 20 giorni di cibo alla volta.

Un’altra ragione per la maggiore distribuzione di quest’anno è che la polizia e le altre forze di sicurezza che lavorano lungo il confine, ora bloccato per prevenire la diffusione del Covid-19, tipicamente integrano la loro magra paga prendendo tangenti dai contrabbandieri, e ora stanno affrontando le difficoltà. Quindi si può dire che questo sia un sostegno da parte delle autorità.

I membri delle agenzie che ora ricevono la loro intera quota di cibo per un anno probabilmente ne venderanno alcuni nei mercati locali piuttosto che conservarli per mesi e rischiare che si rovinino, e poi useranno i soldi che otterranno per acquistare beni di prima necessità, compreso il cibo, in seguito.

Le distribuzioni di cibo per tutto l’anno erano già state fatte a marzo alle organizzazioni locali del partito al potere, con il Comitato Centrale del partito che fingeva che il grano fosse stato prodotto su terreni appositamente affittati dallo stato.

Molte famiglie nordcoreane sono ora a corto di cibo e lottano per andare avanti quando gran parte del grano del raccolto dell’anno scorso è già stato mangiato e il raccolto di quest’anno sta ancora maturando nei campi.

L’insicurezza alimentare ha afflitto un segmento significativo dei 23 milioni di abitanti della Corea del Nord per decenni.

Luigi Medici