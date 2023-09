MAR CINESE MERIDIONALE. Elevato rischio di passare dalla guerra verbale alla guerra vera

Guerra di parole tra Giappone e Cina a Manila sugli ultimi sviluppi nel Mar Cinese Meridionale. Durante il fine settimana, l’ambasciatore giapponese nelle Filippine, Koshikawa Kazuhiko, ha denunciato i diffusi danni ambientali provocati dalle forze cinesi alle barriere coralline e all’ambiente marino nei fondali marini delle secche di Rozul ed Escoda nel gruppo di isole Spratly.

Le accuse sono arrivate pochi giorni dopo che le Filippine hanno anche accusato la Cina di “manovre pericolose” contro le sue missioni di rifornimento al Second Thomas Shoal, che ospita un distaccamento marino filippino a bordo di una nave incagliata, la Sierra Madre, riporta AT.

La risposta di Pechino non si è fatta attendere e ha riguardato il recente rilascio di acqua contaminata dalla centrale nucleare di Fukushima nell’Oceano Pacifico.

Al di là delle accuse verbali a Pechino, Manila e i suoi alleati stanno esplorando valutando la possibilità di avviare azioni legali contro la Cina presso organismi internazionali competenti, basandosi sulla precedente vittoria arbitrale contro la potenza asiatica.

Nel frattempo, alcuni esperti americani stanno spingendo per opzioni ancora più estreme, compreso lo schieramento di truppe statunitensi sull’isola filippina di Thitu, nonché la creazione di basi operative avanzate combinate filippino-americane su aree contestate come il Second Thomas Shoal.

Dalla visita di Stato del presidente filippino Ferdinand Marcos Jr a Pechino a gennaio, le tensioni marittime nel Mar Cinese Meridionale non hanno fatto altro che peggiorare, con entrambe le parti che hanno assunto una posizione sempre più intransigente.

L’Ufficio del Procuratore Generale filippino e il Dipartimento di Giustizia di Manila hanno discusso seriamente le prospettive di un arbitrato internazionale contro la Cina.

Nel 2016, le Filippine hanno ottenuto un’importante vittoria legale contro la Cina quando un tribunale arbitrale dell’Aia, formato sotto l’egida della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), si è pronunciato contro l’espansiva “linea a nove tratti” di Pechino. rivendicazioni nelle acque adiacenti e ha persino censurato le attività di bonifica dannose per l’ambiente della potenza asiatica in tutto il Mar Cinese Meridionale.

Nel frattempo, un certo numero di osservatori americani hanno spinto per misure più radicali nell’ambito del Trattato di mutua difesa filippino-statunitense. Quest’anno, Ray Powell, a capo di una neonata iniziativa per la trasparenza marittima presso l’Università di Stanford, ha proposto operazioni congiunte filippino-americane, apparentemente “azioni civiche”, su caratteristiche del territorio conteso al fine di scoraggiare un’ulteriore assertività cinese.

Blake Herzinger, un altro analista della difesa americano, è andato oltre sostenendo che le Filippine dovrebbero istituire una nuova “struttura permanente” sul conteso Second Thomas Shoal e, soprattutto, “presidiata da forze rotazionali combinate di entrambi i paesi”. Filippine e il Corpo dei Marines degli Stati Uniti” nell’ambito dell’accordo di cooperazione rafforzata per la difesa (EDCA).

Finora, le autorità filippine sembrano rimanere tiepide nei confronti di tali proposte “cinetiche”. Da un lato, c’è il rischio di un’escalation indesiderata, che offre alla Cina un ulteriore pretesto per adottare tattiche più aggressive con conseguenze indesiderate e indicibili. Altri, tuttavia, sono diffidenti nei confronti di proposte che possono avere il sapore di “complesso del salvatore” e di paternalismo strategico verso gli States.

Tommaso Dal Passo