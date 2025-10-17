LIBIA. Firmati nuovi accordi con la Turchia 

La Turchia ha formalizzato due importanti memorandum d’intesa con la Libia, incentrati sulla cooperazione nel settore degli appalti e su iniziative di sviluppo di nuova generazione, durante il quinto Forum Economico e Commerciale Turchia-Africa a Istanbul. Il Ministro del Commercio turco Omer Bolat ha firmato gli accordi insieme ai colleghi libici Muhammad al-Huwayj e Muhammad Salem Al-Shahoubi, rafforzando le relazioni economiche bilaterali tra i due Paesi del Mediterraneo.

Il memorandum contrattuale stabilisce meccanismi cruciali per la gestione dei crediti insoluti degli appaltatori turchi in Libia, basandosi sui colloqui delle delegazioni svoltisi ad Ankara a settembre. L’accordo crea contemporaneamente opportunità per le imprese edili turche di partecipare allo sviluppo della Libia attraverso nuovi progetti infrastrutturali, segnando una fase di transizione nella cooperazione contrattuale bilaterale, a seguito delle precedenti difficoltà relative agli obblighi di pagamento, riporta il quotidiano turco Yeni Safak.

Entrambe le nazioni si sono impegnate a rafforzare le loro relazioni commerciali bilaterali da 3,7 miliardi di dollari, aumentando al contempo il volume operativo degli appaltatori turchi all’interno del territorio libico. I ministri hanno individuato diversi settori di potenziale collaborazione, tra cui l’estrazione di idrocarburi, lo sviluppo di energie rinnovabili, le attività minerarie, la modernizzazione doganale, i servizi bancari e le infrastrutture sanitarie, riflettendo le ambizioni di un partenariato economico globale che va oltre le tradizionali relazioni commerciali.

Gli accordi includono piani per organizzare il Forum inaugurale sugli investimenti e le imprese Turchia-Libia, in concomitanza con la 22a riunione della Commissione economica congiunta, prevista per il 16 e 17 dicembre a Tripoli. Ulteriori documenti firmati hanno istituito una Commissione economica e commerciale congiunta e finalizzato i verbali delle riunioni del gruppo di lavoro, creando tabelle di marcia strutturate per le successive iniziative di cooperazione economica bilaterale tra i due paesi.

Si ricorda che nel 2019 la Turchia e l’allora Governo di Accordo Nazionale (GNA) libico hanno firmato un trattato sui confini marittimi al fine di stabilire una zona economica esclusiva nel Mar Mediterraneo, il che significava che potevano rivendicare diritti sulle risorse dei fondali marini. Da più parti furono espressi timori che l’accordo potesse alimentare una “resa dei conti energetica” in questa regione, perché era altamente controverso.

Maddalena Ingrao

