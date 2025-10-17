GERMANIA. Sistemi medici d’emergenza 3.0 per la Bundeswehr

La paura della guerra ha mobilitato risorse che prima non sarebbero mai state destinate a certi usi, per esempio in Germania si sta pensando a unità mediche mobili, altamente tecniche e specializzate da adottare in caso di conflitto armato. Nulla di simile, per esempio era stato pensato per la pandemia COVID 19.

Rheinmetall ha ricevuto un ordine dall’Ufficio Federale per gli Armamenti, l’Informatica e il Supporto alla Bundeswehr (BAAINBw) per la fornitura di sistemi medici altamente mobili alle Forze Armate Tedesche. L’accordo quadro, firmato a settembre 2025, ha un valore iniziale di oltre 300 milioni di euro. Il primo di questi sistemi medici protetti altamente mobili, conformi agli standard NATO Role 2B, dovrebbe essere consegnato alla Bundeswehr come modello di produzione nel 2029. I sistemi sono destinati, tra l’altro, all’utilizzo da parte della brigata tedesca in Lituania. Il contratto sarà implementato da Rheinmetall Project Solutions GmbH.

Ogni complesso medico è composto da undici veicoli con relativi container multifunzionali. Il contratto è valido fino al 2040 e include la possibilità di ordinare sistemi aggiuntivi.

I container rimangono sui veicoli durante l’operazione. Si tratta di camion militari HX prodotti da Rheinmetall MAN Military Vehicles. Questo garantisce l’elevata mobilità delle unità mediche e ne consente l’impiego in operazioni di difesa nazionale e di alleanza, a seconda della situazione. Ciò consente ai pazienti gravemente feriti di ricevere cure vicino alla linea del fronte. In termini di mobilità e protezione, la NATO attualmente non dispone di un sistema simile.

Con l’ordine per unità mediche di ruolo 2B, la Bundeswehr riceverà un sistema altamente mobile e protetto per la chirurgia d’urgenza e la terapia intensiva salvavita in prossimità delle forze di terra meccanizzate. “Questo ci consentirà di fornire Stiamo fornendo ai nostri soldati la migliore assistenza medica possibile sul campo”, ha affermato Deniz Akitürk, Amministratore Delegato di Rheinmetall Project Solutions GmbH.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/