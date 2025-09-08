ISRAELHAMASWAR. Il piano segreto di Beirut per disarmare le milizie 

Il New York Times ha fatto trapelare degli avvertimenti durante una sessione del governo libanese, presumibilmente da parte di funzionari dell’amministrazione Trump, rivolti ai leader libanesi. Il messaggio era chiaro: “Il tempo per disarmare Hezbollah sta per scadere e si teme che il governo libanese possa fare marcia indietro di fronte a un possibile scontro con il partito”.

Secondo questi funzionari statunitensi, il pericolo per il Libano nel ritardare il disarmo di Hezbollah è che Israele potrebbe tentare di farlo attraverso una campagna militare.

Questo fa parte dell’aumento della pressione su coloro che hanno accettato e riconosciuto l’idea di “limitare le armi” e sottolinea il tentativo di Washington di mettere l’esercito libanese in una posizione difficile.

Quanto all’idea che “Israele” possa lanciare una campagna militare per privare Hezbollah delle sue armi, si può affermare che qualsiasi campagna del genere, indipendentemente dalla sua portata, ha una elevata probabilità di fallire . Alzare la posta in gioco così in alto confonderebbe le carte a livello regionale e il campo di battaglia quasi certamente non rimarrebbe confinato al Libano.

A Gaza, nonostante tutto, Israele non è riuscito a disarmare Hamas, e Hamas non ha capitolato.

Il 5 settembre il governo libanese ha tenuto una riunione sul disarmo delle milizie.

I partiti Amal e Hezbollah hanno abbandonato l’incontro dopo l’inizio.

Nell’incontro, il presidente Aoun ha sottolineato la necessità di tenere le elezioni del prossimo anno in tempo; ha condannato gli attacchi israeliani all’esercito libanese e all’ONU

Da canto suo Nawaf ha affermato che la ricostruzione in Libano non avverrà prima del disarmo

In tutti i casi, il Libano interromperà l’esportazione di prodotti chimici attraverso le sue raffinerie.

Il governo ha accolto con favore il piano dell’esercito libanese che prevede 5 fasi che iniziano a sud del fiume Litani e durano 3 mesi, per poi estendersi al Libano. Include la sicurezza del confine con la Siria, il disarmo dei campi palestinesi, la confisca di armi in tutto il Libano e la garanzia di ulteriori armi illegali. L’esercito libanese inizierà con il suo piano con effetto immediato

Il governo si è impegnato a mantenere segreto il piano. I soldati riceveranno una sovvenzione questo mese. L’esercito libanese fornirà al governo resoconti mensili sui suoi progressi.

Il Libano aderisce alla 1701 e aderisce al documento americano, ma non lo attuerà prima che Siria e Israele facciano la loro parte

Beirut formulerà una strategia difensiva che avrà il monopolio sulle armi in tutto il Libano. Qualsiasi progresso in Libano sarà collegato a qualsiasi progresso compiuto da Israele.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

