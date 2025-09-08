UKRAINERUSSIAWAR. Pechino tra gas russo e influenza ucraina

La diplomazia energetica ad alto rischio di Pechino segnala la volontà della Cina di sfidare i tentativi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di isolare la Russia e affermare il dominio energetico degli Stati Uniti.

Il presidente cinese Xi Jinping, seduto accanto al presidente russo Vladimir Putin, ha utilizzato la parata militare dell’80esimo anniversario della sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale per dimostrare il peso militare e diplomatico di Pechino, in un contesto di crescenti tensioni commerciali con Washington, riporta Reuters.

Il 2 settembre Gazprom ha annunciato che Cina e Russia avevano firmato un memorandum legalmente vincolante per la costruzione di Power of Siberia 2, un gasdotto di 2.600 km che correrà tra i due paesi. Il progetto ha faticato a decollare dopo oltre un decennio di trattative infruttuose.

La Cina aumenterà anche i già ingenti volumi di gas che importa attraverso l’attuale gasdotto “Power of Siberia”. L’amministratore delegato di Gazprom, Alexei Miller, ha dichiarato martedì che i due paesi hanno concordato di aumentare le forniture tramite il gasdotto da 38 miliardi di metri cubi all’anno a 44 miliardi di metri cubi.

Inoltre, entrambe le parti hanno concordato di aumentare del 20% il volume delle consegne di gas russo alla Cina tramite un gasdotto dall’isola di Sachalin, nell’Estremo Oriente russo, a 12 miliardi di metri cubi all’anno.

Nel complesso, questo è un ulteriore segnale dei crescenti legami tra Pechino e Mosca, ma soprattutto è un segnale che la Cina non ha intenzione di cedere di fronte alle pressioni degli Stati Uniti.

Si tratta ovviamente dell’inclusione oramai chiara del conflitto ucraino nel confronto con gli States e con’Occidente che ha bloccato le importazioni di gas e petrolio russo. Un confronto che parte diretto dal Pacifico e arriva allesponde del Dniepr, in diversi modi.

Naturalmente, permangono diversi ostacoli importanti per il nuovo progetto siberiano. Innanzitutto, le parti non hanno ancora concordato il prezzo del gas che verrà trasportato attraverso il gasdotto. L’amministratore delegato di Gazprom ha indicato che il prezzo sarà inferiore a quello pagato in passato dagli acquirenti europei. E quindi assai vantaggioso per l’energivora Cina

Non è ancora chiaro se la Cina avrà bisogno di questo volume aggiuntivo. Negli ultimi anni, le aziende cinesi hanno firmato numerosi accordi a lungo termine per la fornitura di gas naturale liquefatto, anche con produttori statunitensi, per un totale di circa 50 miliardi di metri cubi all’anno di forniture aggiuntive fino al 2030, secondo l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Ma fare scorta, diventando il campione globale della green economy nel contempo costringendo i competitor a svenarsi per acquistare energia, impantanati in un conflitto, è una mossa “collaterale” di Pechino, nuovo giocatore del Risiko ucraino, che distoglie risorse e attenzione dal Pacifico.

Inoltre, la Cina ha aumentato la sua produzione interna di gas del 28% tra il 2020 e il 2024, portandola a 246,4 miliardi di metri cubi, secondo l’IEEFA.

Il problema più grande potrebbe essere strategico. Il completamento del nuovo progetto consoliderebbe la posizione della Russia come principale fornitore di gas naturale per la Cina, e questo potrebbe rappresentare un problema per Pechino.

La Russia ha fornito circa il 22% delle importazioni di gas della Cina nel 2024, ovvero circa 38 miliardi di metri cubi, includendo il gasdotto e le forniture di GNL, secondo i dati della Statistical Review of World Energy dell’Energy Institute.

I nuovi volumi provenienti dal gasdotto esistente aumenterebbero la quota della Russia nelle importazioni cinesi di oltre un quarto il prossimo anno, ipotizzando un aumento della domanda di gas del Paese.

L’aggiunta di altri 50 miliardi di metri cubi di capacità dal nuovo gasdotto, che probabilmente non entrerà in funzione prima del 2030, raddoppierebbe quindi la quota della Russia nelle importazioni di gas della Cina.

Pechino ha fatto la sua mossa. Ora i dadi toccano a Washington.

Graziella Giangiulio

