GUERRA FUTURA. Gli esoscheletri militari diventano realtà: in Cina

Una volta gli esoscheletri motorizzati erano roba da fantascienza, roba da Fanteria dello Spazio. A quanto pare non più. I soldati accompagnati da cani robotici e droni cargo possono muoversi sulla neve, trasportando facilmente oltre 45 kg di equipaggiamento. All’inizio di quest’anno, l’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha condotto un’esercitazione di “dispositivi logistici intellsigenti” sull’altopiano del Karakorum, nell’estremo ovest del Distretto Militare dello Xinjiang, nell’ambito di un’iniziativa volta a spostare tali dispositivi dalle dimostrazioni all’impiego operativo.

La Cina ha trascorso gli ultimi anni a costruire un ecosistema diversificato di ricerca e sviluppo sugli esoscheletri: nel 2019, l’Esercito Popolare di Liberazione ha ospitato un concorso “Super Warrior” in cui oltre 50 prototipi di 25 sviluppatori si sono sfidati in categorie come mobilità leggera, marcia con carichi pesanti e gestione delle munizioni. Questa ampia base suggerisce che la ricerca e sviluppo cinese sugli esoscheletri non si limita a un solo programma, ma è distribuita tra aziende statali, investitori privati ​​e università, ognuno dei quali affronta aspetti come materiali, sistemi di alimentazione e intelligenza artificiale per l’assistenza alla deambulazione, riporta Defence One.

Nel 2020, Norinco ha consegnato un telaio passivo, simile a uno zaino, alle truppe al confine con il Tibet. Il loro feedback positivo ha portato alla stipula di un contratto successivo un mese dopo. Separatamente, gli ingegneri dell’azienda aerospaziale statale CASIC hanno sviluppato un telaio motorizzato con motore elettrico e batteria intercambiabile, presentato nel 2021 come tuta “Portable Ammunition Support Assist”. Questa versione aggiunge circa 20 kg di spinta, registra i dati di utilizzo su un tablet e si indossa in meno di 40 secondi. I collaudatori dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) riferiscono che la tuta scarica oltre il 50% del peso e consente a un soldato di trasportare una scatola di munizioni da 50 kg “senza troppa fatica”.

Un tutore più leggero, utilizzabile solo per il ginocchio, è stato presentato al Salone Aeronautico di Zhuhai del 2024. Costruito da Beijing Precision Mechatronics, il dispositivo genera una coppia di 25 kg durante la salita, ma pesa solo pochi chili. Sebbene commercializzato per operazioni speciali militari, gli espositori hanno notato che il tutore per il ginocchio è abbastanza piccolo da essere utilizzato per il mercato turistico o industriale, un perfetto esempio dell’ecosistema di fusione militare-civile cinese.

Anche le start-up private hanno iniziato a farsi avanti. BloodWingnse, con sede a Pechino, ha presentato in anteprima la sua tuta integrale ibrida Vanguard in alcuni video su Weibo in vista della Shanghai Defense‑Industry Expo del 2025. Secondo l’azienda, il telaio in fibra di carbonio/titanio pesa meno di 25 kg e offre tre modalità di assistenza che abbinano 40 kg di supporto per le braccia a 60 kg di supporto per le gambe. Gli ingegneri affermano che la struttura può sopportare un carico continuo di 100 kg, ma può sollevare fino a 200 kg per un breve periodo, un dato ripreso dalla recente copertura cinese degli esoscheletri per uso domestico.

Con i sistemi che passano dai prototipi di laboratorio a capacità sempre maggiori, l’Esercito Popolare di Liberazione (ELP) ha iniziato a introdurre selettivamente gli esoscheletri nelle unità che operano nei territori più impegnativi della Cina, tra cui le brigate di montagna d’alta quota e i reggimenti di difesa di confine in Tibet e Xinjiang. Queste unità di altopiano sono state le prime ad adottarle perché effettuano regolarmente lunghe pattugliamenti a piedi e missioni di rifornimento a un’altitudine compresa tra 4.500 e 5.500 metri, dove l’ossigeno scarseggia e la resistenza di un soldato medio è gravemente limitata.

Luigi Medici

