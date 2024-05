INTELLIGENCE. Guerra di spie tra Francia e Azerbaijan. In declino il servizio di sicurezza estero francese

Russia e Azerbaijan, da tempo non vanno troppo d’accordo e dal 2022 le cose sono andate ancora peggio. Il 26 dicembre 2023 il numero dei diplomatici in Azerbaijan presso l’ambasciata francese è improvvisamente diminuito. Il giorno in cui il presidente Ilham Aliyev era a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin in occasione della riunione della Comunità degli Stati Indipendenti, l’ambasciatrice francese Anne Boyon è stata convocata al Ministero degli Esteri dell’Azerbaigian. È stata informata che due diplomatici erano stati dichiarati persona non grata e che avevano 48 ore per fare le valigie.

Secondo fonti social, i due “segretari” dell’ambasciata erano ufficiali del servizio segreto francese DGSE, che lavoravano sotto copertura diplomatica. Il capo della stazione era un ufficiale delle comunicazioni di lingua russa dell’esercito francese, che è il personale di riserva della DGSE.

Nei media vicini all’amministrazione presidenziale azera, il Servizio di Sicurezza dello Stato (SSS) ha affermato che i due erano coinvolti in una vasta rete di spionaggio regionale che cercava di destabilizzare l’Azerbaigian. La dichiarazione fa seguito alle critiche delle autorità sul sostegno della Francia all’Armenia nella guerra combattuta con l’Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh nel 2020.

La liquidazione della stazione DGSE in Azerbaigian, alla quale la Francia ha prontamente risposto espellendo due “diplomatici” dall’ambasciata azera a Parigi, è diventata un ennesimo fallimento per i servizi segreti. All’inizio di dicembre, riporta il quotidiano Jeune Afrique, la DGSE è intervenuta in seguito all’arresto di quattro membri del suo servizio tecnico e di innovazione in Burkina Faso. Questa operazione portò allo scioglimento dell’unità di intelligence francese nel Paese.

Questi insuccessi della DGSE hanno provocato grande irritazione all’Eliseo, anche se fonti interne di AGC affermano che la DGSE ha fatto la sua parte ma la politica no. La serie di colpi di stato nel Sahel che hanno indebolito la posizione della Francia nella regione, spiegano perché il presidente Emmanuel Macron abbia deciso di accelerare il processo di sostituzione del diplomatico Bernard Aimé a capo della DGSE. Nella riunione del gabinetto francese del 20 dicembre 2023, il prefetto Nicolas Lerner, che in precedenza era stato a capo del servizio di controspionaggio DGSI, è stato nominato successore di Emie. Ha iniziato il suo nuovo incarico il 9 gennaio.

Luigi Medici

