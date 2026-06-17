INDOPACIFICO. Arsenali USA in Australia pronti all’uso in caso di guerra

L’esercito statunitense sta pianificando la creazione di un deposito permanente di armi pronte alla guerra per il Corpo dei Marines sulla costa sud-orientale dell’Australia, al di fuori della portata della maggior parte dei missili cinesi, come emerge da documenti di gara e confermato da funzionari.

Lo sviluppo di questo deposito, il primo per il Corpo dei Marines in Australia, si inserisce nel contesto della volontà degli Stati Uniti di sfruttare la posizione strategica del continente nel Pacifico meridionale per contrastare il rapido riarmo militare cinese, secondo gli analisti, riporta AFP.

Il Corpo dei Marines statunitense ha iniziato a preposizionare a livello globale le proprie scorte militari durante la Guerra Fredda, utilizzando depositi galleggianti su navi e grotte in Norvegia, dove venivano custodite armi, munizioni e veicoli per rifornire migliaia di soldati.

Il primo deposito terrestre nella regione Asia-Pacifico dovrebbe essere inaugurato nel 2026 nelle Filippine, in prossimità di potenziali punti critici nel Mar Cinese Meridionale.

Documenti pubblicati dalla Marina statunitense a giugno mostrano una pianificazione avanzata per un arsenale australiano ancora più grande, con 30 milioni di dollari stanziati per la costruzione di magazzini e uffici nello stato di Victoria, nel sud-est del paese, destinati al “rifornimento avanzato critico”. L’arsenale australiano, che dovrebbe raggiungere la piena capacità entro il 2028, sarà inizialmente custodito a Melbourne prima di essere trasferito in depositi statunitensi che saranno costruiti nel 2027 presso una base militare australiana a Bandiana, nella zona rurale di Victoria, come emerge dai documenti di gara.

L’Australia non consente basi militari straniere sul proprio territorio, una questione delicata in un paese che ha un’alleanza di sicurezza con gli Stati Uniti e che ospita un numero crescente di forze statunitensi a rotazione nelle basi di difesa australiane. La Marina statunitense si è avvalsa di un appaltatore della difesa globale per assumere circa 110 ingegneri, meccanici, specialisti di materiali e sicurezza per la gestione dell’arsenale australiano, che comprende “armi a equipaggio”, come emerge dai documenti; l’equipaggiamento dei Marines è mantenuto in “stato di massima prontezza operativa”.

Gli accordi contrattuali e la gestione della struttura saranno definiti in stretto coordinamento con il Ministero della Difesa australiano: “Queste attività migliorano la capacità di risposta, rafforzano l’interoperabilità con alleati e partner e supportano una serie di missioni in tutta la regione indo-pacifica”, hanno affermato i Marines americani.

Nel 2023, alcuni camion dell’esercito statunitense sono stati lasciati presso la base di Bandiana dopo un’esercitazione militare australiana che coinvolge truppe statunitensi e che si tiene ogni due anni. Il deposito dei Marines a Bandiana, approvato a luglio 2025, è separato dalla base australiana.

Il Pentagono ha chiesto al Congresso 500 milioni di dollari nel 2027 per migliorare il preposizionamento di equipaggiamento e carburante nell’area Asia-Pacifico al fine di scoraggiare la Cina. Circa 2.000 Marines statunitensi conducono esercitazioni per sei mesi all’anno sulla costa opposta dell’Australia, nella città settentrionale di Darwin.

Un rapporto del Lowy Institute pubblicato questa settimana ha avvertito che la Cina ha la capacità di colpire l’Australia settentrionale con missili balistici schierati dai suoi avamposti nel Mar Cinese Meridionale.

Antonio Albanese

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