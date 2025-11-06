INDOPACIFICO. Gli USA rinforzano la difesa della loro chiave di volta: Guam 

Nel Pacifico, l’isola di Guam è uno dei territori più strategicamente importanti per gli Stati Uniti: ospita alcune delle risorse militari più critiche dell’Aeronautica Militare statunitense.

Per questo motivo, la posizione strategica di Guam e la sua importanza per la proiezione delle forze statunitensi rendono l’isola un obiettivo primario per i principali avversari asiatici come Cina e Corea del Nord. Sia Pechino che Pyongyang hanno recentemente sviluppato capacità missilistiche balistiche specificamente per raggiungere e penetrare le difese di Guam, riporta AT.

Per proteggere Guam da queste crescenti minacce, Washington ha finalizzato i piani per un sistema di difesa aerea e missilistica integrata avanzata (EIAMD) per proteggere l’isola. Trasformando completamente Guam in una base operativa avanzata, il Pentagono può utilizzare l’EIAMD per combattere le crescenti minacce nell’Indo-Pacifico, continuando al contempo a rafforzare le sue risorse regionali.

Il sistema è progettato per fungere da sistema di difesa aerea multistrato. I piani per rafforzare la fortificazione di Guam sono in corso almeno dall’agosto 2022, quando i vertici della Missile Defense Agency (MDA) statunitense hanno fornito dettagli sui potenziamenti per proteggere le risorse avanzate dell’isola. Secondo il piano, Guam sarà coperta da un EIAMD a 360 livelli, con 16 postazioni sull’isola utilizzate per varie batterie e intercettori. Sia l’Esercito statunitense che la MDA si sono aggiudicati il ​​contratto per lo sviluppo e l’implementazione dell’EIAMD da 8 miliardi di dollari a Guam. Aegis, lo Standard Missile 3 e sei intercettori missilistici (SM-3 e SM-6) saranno integrati nel sistema.

Oltre a vari intercettori missilistici, il Pentagono sta valutando l’implementazione di sei sistemi radar per tracciare e tracciare le intercettazioni di missili balistici. Secondo l’Arms Control Association, l’implementazione dell’EIAMD richiederà 400 appaltatori edili e ulteriori 2.300 unità tra personale permanente e civile per gestire il sistema.

Us Army e l’MDA prevedono di includere il Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), il Typhon Mid-Range Capability System (MRC) e l’Enduring Shield Indirect Fire Protection System (Sistema di Protezione Antincendio Indiretto Enduring Shield). L’implementazione dei vari sistemi contribuirà a supportare i livelli inferiori delle difese aeree di Guam.

La posizione strategica di Guam consente rinforzi rapidi in caso di conflitto nell’Indo-Pacifico, incluso Taiwan, poiché Guam si trova a poche migliaia di chilometri da alleati chiave e da postazioni militari americane in Giappone, Corea del Sud, Filippine e Australia. La base aerea di Anderson a Guam è fondamentale per il mantenimento dei pacchetti e delle capacità d’attacco statunitensi. I bombardieri B1 Lancer e B2 Spirit sono di stanza lì per missioni critiche, tra cui le operazioni militari statunitensi in Medio Oriente durante la primavera e l’estate del 2025. Le piste di Anderson sono state modificate per supportare tutti i velivoli in dotazione all’esercito statunitense.

Allo stesso tempo, Guam è il fulcro centrale per il supporto delle flotte navali statunitensi, come la Quinta e la Settima, nelle loro aree operative rispettivamente nell’Oceano Indiano e nel Pacifico. Anche il quartier generale regionale della Defense Logistics Agency si trova a Guam per supervisionare le operazioni logistiche nell’Asia-Pacifico.

L’isola ospita anche la Base Navale di Guam, insieme a una base del Corpo dei Marines nota come Camp Blaz. Attualmente, sull’isola sono presenti 22.000 militari, appaltatori e civili a carico, con piani dichiarati di aumentare il numero del 50%, portandolo a 33.000 unità entro l’anno fiscale 2027.

In un potenziale conflitto con la Cina, il crescente arsenale di missili balistici di Pechino colpirebbe Guam. La Forza Missilistica dell’Esercito Popolare di Liberazione utilizzerebbe probabilmente missili balistici a lungo raggio Dongfeng per colpire le basi militari nella regione, in particolare quelle situate a Guam. Per l’alleato cinese, la Corea del Nord, la sua forza missilistica strategica potrebbe schierare l’Hwasong-15, l’Hwasong-17 e ben 20 diversi tipi di missili balistici contro le forze statunitensi a Guam.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/