INDO PACIFICO. Cooperazione spaziale e Cyber tra USA e Indonesia

Gli Stati Uniti vogliono contribuire a rafforzare le difese informatiche militari e le capacità spaziali dell’Indonesia come parte di un piano di cooperazione in materia di difesa recentemente aggiornato, ha detto la Difesa Usa.

«Mentre ci addestriamo con alleati e partner, vogliamo assicurarci di aiutarli a portare con sé anche le loro capacità», ha detto il segretario alla Difesa Lloyd Austin in seguito agli incontri dei ministri della Difesa dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, Asean. «Non si troveranno tutti nella stessa situazione in cui ci troviamo noi, ovviamente, ma possiamo iniziare ad aiutarli a comprendere il valore di avere capacità in questi settori e a sviluppare tali capacità», riporta Defence One.

Quella cyber è un’area in cui anche un paese più piccolo può essere efficace e utile ad altri alleati e partner con capacità limitate, ha affermato Austin.

La mossa fa parte di uno sforzo più ampio nell’Indo-Pacifico, in particolare nel sud-est asiatico, dove un alto funzionario della difesa ha affermato che i paesi vedono le vulnerabilità informatiche come “un vero punto di preoccupazione, anche per le loro infrastrutture critiche” e il ruolo che le forze armate svolgono nella cyberdifesa delle vulnerabilità.

«Mentre cerchiamo di migliorare le nostre relazioni di difesa, di lavorare su nuove esercitazioni e di una più stretta cooperazione tecnologica, questo tipo di difesa informatica è davvero importante», ha detto il Segretario alla Difesa. «Perché riteniamo che sia molto importante se vogliamo davvero spostare le relazioni di difesa in aree più sensibili in modo più ampio».

L’accordo aggiornato di cooperazione in materia di difesa tra Stati Uniti e Indonesia include anche uno sforzo per potenziare le esercitazioni militari, parte di una tendenza crescente con le relazioni degli Stati Uniti nella regione.

«Abbiamo iniziato il 2023 annunciando l’espansione del nostro accordo di cooperazione rafforzata per la difesa con le Filippine per aggiungere quattro nuovi siti, per un totale di nove siti», ha detto Austin: «Abbiamo ampliato la portata delle nostre esercitazioni con partner in tutto il sud-est asiatico».

L’accordo Usa-Indonesia sostiene lo sviluppo di capacità informatiche, come l’addestramento delle forze armate indonesiane, ma al momento non include elementi informatici offensivi. Il Dipartimento di Stato fornisce anche supporto informatico al Paese.

Per quanto riguarda lo spazio, Austin ha affermato che c’è molta possibilità per crescere e che molti paesi sono ansiosi di imparare.

«Nello spazio, voglio dire, c’è molto sviluppo che deve avvenire, andando avanti», ha detto Austin. «Ma certamente i paesi sono interessati a questo… sono interessati a saperne di più su ciò che avrebbero bisogno di fare per sviluppare una capacità. E quindi penso che stiamo avendo le conversazioni giuste, stiamo facendo le cose giuste con la formazione e i paesi ne sono entusiasti. Ne vogliono di più».

Tuttavia, sono necessarie risorse per alimentare tale sviluppo: «Quando si parla di spazio, nessuna di queste capacità è a buon mercato, ma ci sono opportunità per i paesi di collaborare con noi, di lavorare insieme e sviluppare capacità nascenti», ha affermato, aggiungendo che alcune capacità terrestri potrebbero influenzare il dominio spaziale.

L’attenzione alle capacità spaziali riflette un ambiente militare sempre più complesso. L’anno scorso la Space Force ha effettuato la sua prima esercitazione aerea internazionale, concentrandosi sulla guerra elettronica e sulle minacce in orbita. Gli Stati Uniti hanno anche cercato di intrecciare elementi spaziali e coordinamento nelle esercitazioni con i partner del sud-est asiatico, tra cui Filippine e Indonesia.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/