INDONESIA. Dialogo tra sordi al vertice ASEAN con la Cina

Il premier cinese Li Qiang ha affermato che è importante evitare una “nuova guerra fredda” quando si affrontano i conflitti tra paesi, mentre i leader mondiali si sono riuniti in Indonesia nel contesto dell’acutizzarsi delle rivalità geopolitiche nella regione dell’Indo-Pacifico. Intervenendo al vertice annuale Asean – China dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, Asean, presenti oltre alla Cina, Giappone e Corea del Sud, Li ha affermato che i paesi devono “gestire in modo appropriato le differenze e le controversie”.

«Attualmente è molto importante opporsi alle prese di posizione, allo scontro in blocchi e ad una nuova guerra fredda», ha detto Li durante l’incontro, ripeso da Reuters. L’Asean, che ha messo in guardia dal pericolo di essere trascinato nelle controversie tra le maggiori potenze, sta anche tenendo colloqui più ampi con Li, il vicepresidente americano Kamala Harris e i leader dei paesi partner tra cui Giappone, Corea del Sud, Australia e India. Né il presidente degli Stati Uniti Joe Biden né il suo omologo cinese, Xi Jinping, saranno presenti.

In cima all’agenda degli incontri di Giakarta c’è la preoccupazione per l’attività sempre più assertiva della Cina nel Mar Cinese Meridionale. Nel suo intervento all’inizio del suo incontro con i leader dell’ASEAN, il vice Presidente Usa Harris ha affermato che gli Stati Uniti sono impegnati nella regione: «Gli Stati Uniti hanno un impegno duraturo nei confronti del Sud-Est asiatico e, più in generale, dell’Indo-Pacifico», ha affermato.

Harris ha anche affermato che gli Stati Uniti continueranno a fare pressioni sulla giunta birmana affinché ponga fine alla “violenza” scoppiata dopo il colpo di stato militare del 2021.

La Casa Bianca aveva precedentemente affermato che Harris avrebbe «sottolineato l’interesse condiviso degli Stati Uniti e dell’Asean nel sostenere l’ordine internazionale basato su regole, anche nel Mar Cinese Meridionale, di fronte alle rivendicazioni marittime illegali e alle azioni provocatorie della Cina».

L’Asean questa settimana ha discusso con la Cina l’accelerazione dei negoziati su un codice di condotta a lungo discusso per le vie navigabili, ha detto il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi. La questione è emersa anche durante un vertice Asean-Giappone in cui i leader «hanno espresso l’importanza di mantenere la situazione nella regione favorevole, soprattutto nella penisola coreana e anche nel Mar Cinese Meridionale», ha affermato Marsudi.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno fatto eco agli appelli dell’ASEAN alla libertà di navigazione e di sorvolo e ad astenersi dal costruire una presenza fisica nelle acque contese. La Cina ha costruito varie strutture, comprese le piste, su affioramenti nel mare. Poco prima degli incontri di questa settimana, la Cina ha pubblicato una mappa con una “linea di 10 tratti” che mostra quella che sembra essere un’espansione dell’area che considera suo territorio nel Mar Cinese Meridionale.

Diversi membri dell’Asean hanno rifiutato la mappa: riferendosi al Mar Cinese Meridionale, il presidente filippino Ferdinand Marcos ha affermato che il suo Paese non cerca il conflitto ma ha il dovere di “affrontare qualsiasi sfida alla nostra sovranità”: «Le Filippine rifiutano fermamente le narrazioni fuorvianti che inquadrano le controversie nel Mar Cinese Meridionale esclusivamente attraverso la lente della competizione strategica tra due potenti paesi (…) Ciò non solo ci nega la nostra indipendenza e il nostro libero arbitrio, ma ignora anche i nostri interessi legittimi», ha affermato Marcos.

Alcuni membri dell’Asean hanno sviluppato stretti legami diplomatici, commerciali e militari con la Cina, mentre altri sono più cauti. Anche gli Stati Uniti hanno corteggiato i paesi dell’Asean con vari gradi di successo. I 10 membri dell’ASEAN hanno tenuto il loro vertice all’inizio della settimana con i leader che cercavano di affermare la rilevanza del blocco di fronte alle critiche che non riescono a spingere i leader militari del Myanmar a cooperare su un piano di pace.

In una dichiarazione del 6 settembre, il presidente dell’Asean, l’Indonesia, ha affermato che il blocco deve «rafforzare la stabilità nella sfera marittima nella nostra regione… ed esplorare nuove iniziative verso questi fini». I leader regionali hanno anche espresso “grave preoccupazione” per la mancanza di progressi sostanziali sul piano di pace in cinque punti del blocco per il Myanmar, si legge nella dichiarazione.

Il vertice ha visto anche il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol impegnarsi a collaborare con il Giappone e la Cina per la ripresa anticipata dei colloqui a tre per costruire legami migliori. Yoon ha affermato che qualsiasi cooperazione militare con la Corea del Nord deve essere interrotta. I media nordcoreani e la stampa internazionale hanno riportato a inizio settimana che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha intenzione di recarsi in Russia questo mese per incontrare il presidente Vladimir Putin e discutere, probabilmente, della fornitura a Mosca di armi per la guerra in Ucraina.

