INDIA. Vietato bruciare le stoppie. Aria irrespirabile

La Corte Suprema dell’India ha ordinato martedì alle autorità degli stati circostanti Nuova Delhi di impedire agli agricoltori di bruciare i residui dei raccolti, poiché la qualità dell’aria dovuta allo smog che ha inghiottito la capitale più inquinata del mondo durante la scorsa settimana ha raggiunto livelli pericolosi.

La qualità dell’aria peggiora ogni anno prima dell’inverno, quando venti calmi e freddi intrappolano gli inquinanti provenienti da fonti quali veicoli, industrie, polvere di costruzione e combustione dei rifiuti agricoli, riporta Reuters.

La corte ha emesso ordinanze simili negli anni passati, con effetti limitati poiché le autorità statali riferiscono l’incapacità di controllare gli incendi nonostante le multe e talvolta a causa dell’ostilità degli agricoltori nei confronti dei funzionari.

Delhi ha fermato le costruzioni locali, chiuso le scuole primarie fino al 10 novembre e imporrà restrizioni sull’uso dei veicoli la prossima settimana per combattere l’inquinamento, ma vuole che gli stati confinanti controllino la combustione dei residui dei raccolti.

Alle 14:00 Martedì, l’indice della qualità dell’aria in tempo reale era pari a 306, un livello classificato come “pericoloso” dal gruppo svizzero IQAir.

«Chiediamo al governo dello stato del Punjab e degli stati adiacenti a Delhi – Haryana, Rajasthan e Uttar Pradesh – di garantire che la combustione dei raccolti (residui) venga immediatamente fermata», ha detto il giudice della Corte Suprema Sanjay Kishan Kaul.

Gli agricoltori del Punjab e dell’Haryana di solito bruciano le stoppie lasciate dopo la raccolta del riso, a fine ottobre o inizio novembre, per ripulire rapidamente i campi prima di piantare il grano.

Secondo l’agenzia di monitoraggio della qualità dell’aria del governo federale indiano SAFAR, la pratica è stata seguita per anni e il fumo risultante rappresenta in genere dal 30% al 40% dell’inquinamento di Delhi tra ottobre e novembre.

I governi federale e statale hanno offerto sussidi per migliori macchine da raccolta e decompositori per stoppie per sostenere gli agricoltori e far loro comprendere i pericoli di questa pratica che si è ridotta nel corso degli anni ma che rappresenta ancora un grosso problema.

Il giudice Kaul ha incaricato la stazione di polizia locale di garantire che le indicazioni della corte vengano seguite, sotto la supervisione del segretario capo dello stato.

La Corte ha inoltre suggerito un passaggio graduale dalle colture di riso, chiamato anche risone, a colture alternative a minore consumo idrico.

«Il passaggio può avvenire solo se il prezzo minimo di sostegno non viene concesso per il risone ma viene concesso con una coltura alternativa – qualcosa che il governo (federale) sta già cercando di incoraggiare», ha detto il giudice Kaul.

Maddalena Ingrao

