INDIA. Scontro tra Pechino e Nuova Delhi a colpi di diga su Siang e Brahmaputra

L’India teme che una mega-diga cinese in Tibet possa ridurre il flusso d’acqua di un importante fiume fino all’85% durante la stagione secca, secondo quattro fonti a conoscenza della questione e un’analisi governativa visionata da Reuters, spingendo Delhi ad accelerare i piani per la costruzione di una propria diga per mitigarne gli effetti.

Il governo indiano sta valutando progetti fin dall’inizio degli anni 2000 per controllare il flusso d’acqua del ghiacciaio Angsi in Tibet, che sostiene oltre 100 milioni di persone a valle in Cina, India e Bangladesh. Ma i progetti sono stati ostacolati dalla feroce e talvolta violenta resistenza degli abitanti dello stato di confine dell’Arunachal Pradesh, che temono che i loro villaggi vengano sommersi e che il loro stile di vita venga distrutto da qualsiasi diga.

A dicembre 2024, la Cina ha annunciato che avrebbe costruito la più grande diga idroelettrica del mondo in una contea di confine, poco prima che il fiume Yarlung Zangbo attraversi il confine con l’India. Ciò ha suscitato timori a Nuova Delhi che il suo storico rivale strategico – che vanta alcune rivendicazioni territoriali nell’Arunachal Pradesh – potesse strumentalizzare il controllo del fiume, che nasce dal ghiacciaio Angsi ed è noto in India come Siang e Brahmaputra.

A maggio, la più grande compagnia idroelettrica indiana ha trasferito materiale di indagine sotto la protezione della polizia armata nei pressi di un potenziale sito per la diga di stoccaggio multiuso di Upper Siang, che, se completata, sarebbe la diga più grande del Paese. Anche alti funzionari indiani hanno tenuto quest’anno delle riunioni per accelerare i lavori di costruzione, tra cui una organizzata a luglio dall’ufficio del Primo Ministro Narendra Modi, secondo due delle fonti, che hanno parlato a condizione di anonimato per discutere di questioni governative delicate.

Le preoccupazioni di Delhi sono state descritte nell’analisi del governo indiano, non datata, sull’impatto della diga cinese, i cui dettagli sono stati confermati da Reuters con quattro fonti e riportati per la prima volta.

Pechino non ha pubblicato piani dettagliati sulla costruzione della diga, ma l’analisi si è basata su precedenti lavori condotti da istituzioni affiliate al governo indiano, come la Commissione Centrale per l’Acqua, e ha tenuto conto delle dimensioni previste del progetto cinese, i cui lavori sono iniziati a luglio e costeranno quasi 170 miliardi di dollari.

Delhi stima che la diga cinese consentirà a Pechino di deviare fino a 40 miliardi di metri cubi d’acqua, ovvero poco più di un terzo di quanto viene ricevuto annualmente in un punto di confine chiave, secondo le fonti e il documento. L’impatto sarebbe particolarmente acuto nei mesi non monsonici, quando le temperature aumentano e i terreni diventano aridi in ampie zone dell’India.

Il progetto Upper Siang allevierebbe questo problema con la sua prevista capacità di stoccaggio di 14 miliardi di metri cubi, consentendo all’India di rilasciare acqua durante la stagione secca. Ciò potrebbe significare che la principale città regionale di Guwahati, che dipende dall’industria e dall’agricoltura ad alto consumo idrico, vedrebbe una riduzione dell’approvvigionamento dell’11%, secondo le fonti e il documento, rispetto al 25% se la diga indiana non venisse costruita.

Il progetto potrebbe anche mitigare qualsiasi tentativo di Pechino di rilasciare devastanti torrenti d’acqua a valle.

Se la diga si trovasse al suo livello minimo di prelievo – ovvero quando l’acqua viene immagazzinata a meno del 50% della sua altezza – sarebbe in grado di assorbire completamente qualsiasi eccesso d’acqua rilasciato da una falla nelle infrastrutture cinesi. L’India sta valutando la proposta di mantenere il 30% della sua diga vuoto in qualsiasi momento per far fronte a sovratensioni impreviste, hanno affermato due fonti.

L’India stessa è stata accusata dal Pakistan, un alleato cinese con cui si è scontrata brevemente a maggio, di aver utilizzato l’acqua come arma. Quest’anno Delhi ha sospeso la sua partecipazione a un trattato di condivisione delle risorse idriche del 1960 con Islamabad e sta valutando la possibilità di deviare i flussi di un altro fiume cruciale lontano dal suo vicino a valle.

La diga gode del sostegno del primo ministro dell’Arunachal, membro del partito di Modi, che ha definito il progetto cinese una minaccia esistenziale. Il progetto “garantirà la sicurezza idrica e fornirà una moderazione delle inondazioni per contrastare eventuali sovraccarichi”, ha affermato il governo statale in una nota, aggiungendo di aver deciso a giugno di avviare discussioni dettagliate sui risarcimenti con le famiglie che potrebbero essere colpite dalla diga.

Tommaso Dal Passo

