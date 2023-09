MAROCCO. Terremoto: Presidente Biden elogia la gestione del Regno

Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha elogiato la gestione da parte dal governo del Marocco degli effetti del terremoto che ha colpito il paese il 8 settembre causando 3000 vittime.

Durante un colloquio telefonico ieri con il Re del Marocco Mohammed VI, il presidente Biden ha salutato la rapidità e l’efficacia delle misure prese conforme alle istruzioni del monarca per fare fronte alla catastrofe.

Il presidente Biden ha anche espresso le sue condoglianze personali e del popolo e del governo americano al popolo marocchino e ha espresso la disponibilità degli Stati Uniti d’America a fornire gli aiuti e il sostegno necessario al Regno sulla base delle esigenze identificate dalle autorità marocchine e come parte dell’articolato piano d’azione lanciato pochi giorni fa dal Marocco per far ripartire la costruzione post-sisma.