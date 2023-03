INDIA. Quando G7 e G20 lavorano insieme: Kishida incontra Modi

Il primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato oltre 75 miliardi di dollari di assistenza alle infrastrutture e alla sicurezza per l’Indo-Pacifico durante una visita in India lunedì 20 marzo, appoggiando gli appelli di Narendra Modi a sostenere i Paesi del “Sud globale” meno sviluppati.

Kishida, riporta Nikkei, si è impegnato in un discorso a un evento organizzato dal think tank Indian Council of World Affairs, dopo un vertice a tu per tu con Modi, in cui ha invitato il leader indiano a partecipare al vertice del G7 che si terrà a maggio a Hiroshima. Modi ha immediatamente accettato.

La nuova assistenza allo sviluppo, che sarà fornita entro il 2030 in collaborazione con il settore privato, è arrivata mentre Kishida ha delineato la sua visione di un “Indo-Pacifico libero e aperto”. Ha riconosciuto al defunto predecessore Shinzo Abe il merito di aver spinto questo concetto nel 2016.

Da allora, ha detto Kishida, la comunità internazionale ha assistito a eventi importanti che potrebbero essere descritti come cambiamenti di paradigma, tra cui la pandemia e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Questo ci obbliga «ad affrontare la sfida più fondamentale: difendere la pace», ha detto il leader giapponese.

La visita di due giorni di Kishida in India si colloca in un contesto non solo di guerra in Europa, ma anche di preoccupazione per la crescente influenza cinese nella regione indo-pacifica. Questa ha incluso grandi investimenti infrastrutturali nell’ambito della Belt and Road Initiative di Pechino, alimentando lo sviluppo ma anche sollevando preoccupazioni per l’insostenibilità del debito in nazioni del Sud globale come lo Sri Lanka.

Kishida ha chiesto di promuovere “investimenti infrastrutturali di qualità”, in linea con gli obiettivi del G20, presieduto quest’anno dall’India. Nell’ambito degli aiuti proposti, il primo Ministro nipponico ha anche offerto assistenza gratuita per la sicurezza alle forze armate dei Paesi che condividono gli stessi obiettivi.

Ma ha anche messo in guardia da “divisioni e scontri” incontrollati. Nel suo discorso, pronunciato in giapponese, ha affermato che «nella comunità internazionale si sta verificando un grande cambiamento negli equilibri di potere (…) L’idea di un Indo-Pacifico libero e aperto, ha sottolineato, è radicata nello Stato di diritto, nel rispetto della diversità, nell’inclusione e nell’apertura (…) In altre parole, non escludiamo nessuno, non creiamo campi».

Kishida ha aggiunto: «Credo che dovremmo puntare a un mondo in cui nazioni diverse coesistano e prosperino insieme nel rispetto dello Stato di diritto, senza cadere nella competizione geopolitica». Afferma che la sua visione richiede la cooperazione di più parti interessate: «Naturalmente, l’India è indispensabile».

In precedenza, in conferenza stampa a Nuova Delhi, Kishida e Modi hanno salutato la cooperazione tra i loro Paesi e hanno sottolineato l’importanza del fatto che l’India ospiti il G20 e il Giappone il G7 nello stesso anno.

«Per questo è la migliore opportunità per lavorare sulle nostre rispettive priorità», ha detto Modi, aggiungendo che un importante pilastro della presidenza indiana del G20 è quello di dare voce al Sud globale – un termine collettivo per le nazioni meno sviluppate che ritengono che i loro interessi siano stati spesso trascurati sulla scena internazionale.

Modi ha aggiunto che la partnership tra India e Giappone si basa su valori democratici comuni e sul rispetto dello Stato di diritto. «Rafforzare questa partnership non è solo importante per i nostri due Paesi, ma promuove anche la pace, la prosperità e la stabilità nell’Indo-Pacifico», ha dichiarato in hindi.

Parlando degli obiettivi del Giappone al G7, Kishida ha sottolineato la necessità di sostenere un ordine internazionale basato sullo Stato di diritto, rafforzando al contempo i legami nella comunità internazionale, «compresi i Paesi del cosiddetto Sud globale».

In seguito, Kishida ha anche rivelato l’intenzione di invitare al vertice di Hiroshima anche altri Paesi, tra cui Vietnam, Corea del Sud e Brasile.

Per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, i primi ministri giapponese e indiano hanno discusso di settori come le attrezzature per la difesa, il commercio, la salute e l’economia digitale, oltre alla formazione di catene di approvvigionamento per i semiconduttori e altri articoli fondamentali per lo sviluppo di tecnologie avanzate.

Kishida ha dichiarato ai media che durante il loro incontro Modi ha anche condiviso le sue riflessioni su settori quali la finanza per lo sviluppo, la sicurezza alimentare e l’energia verde.

Modi e Kishida hanno fatto riferimento all’obiettivo di 5.000 miliardi di yen di investimenti giapponesi in India per un periodo di cinque anni, annunciato durante la visita del leader giapponese lo scorso anno. «È motivo di soddisfazione che ci siano stati buoni progressi in questa direzione», ha dichiarato Modi.

La cooperazione economica con l’India continua a crescere rapidamente, il che «non solo sosterrà l’ulteriore sviluppo dell’India, ma creerà anche significative opportunità per il Giappone», ha dichiarato Kishida.

Modi ha aggiunto: «Stiamo anche facendo rapidi progressi nel progetto ferroviario ad alta velocità Mumbai-Ahmedabad» nell’ovest dell’India, che viene costruito con l’assistenza giapponese.

Maddalena Ingrao