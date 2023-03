ISRAELE. Netanyahu rivede la riforma della giustizia: le proteste proseguono

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il 20 marzo un ammorbidimento del suo piano di revisione del sistema giudiziario, ma l’opposizione ha detto che continuerà a contestare la legislazione presso la Corte Suprema, ponendo le basi per una resa dei conti costituzionale.

Il pacchetto di riforme voluto dalla coalizione religioso-nazionalista di Netanyahu ha scatenato settimane di manifestazioni di piazza senza precedenti in Israele e all’estero, e ha suscitato preoccupazioni tra gli alleati occidentali che vedono una minaccia all’indipendenza del sistema giudiziario israeliano.

Dopo aver discusso della crisi con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Netanyahu ha dichiarato che avrebbe rinviato la maggior parte dei disegni di legge, ad eccezione di quelli che scuotono il sistema israeliano di selezione dei giudici, che vuole siano ratificati prima della pausa del Parlamento il 2 aprile.

Questa legge è stata sottoposta il 19 marzo a modifiche da parte di una commissione di revisione della Knesset che ridurrebbero la probabile maggioranza dei membri della coalizione in una commissione che esamina le nomine dei giudici.

In una dichiarazione con i partner della coalizione, Netanyahu ha descritto la sua revisione come una “mano tesa a chiunque abbia veramente a cuore l’unità nazionale e il desiderio di raggiungere un accordo”.

L’opposizione di centro-sinistra ha rifiutato: «Questo è un progetto per un’acquisizione ostile del sistema giudiziario», ha detto il leader dell’opposizione Yair Lapid in un commento televisivo. «Nel momento in cui passerà la modifica del Comitato per le nomine giudiziarie, faremo ricorso alla Corte Suprema».

Gli studiosi di diritto hanno temuto che la spaccatura all’interno della società israeliana sulla revisione, che secondo Netanyahu riequilibrerà i rami del governo, si aggraverà in modo catastrofico se si chiederà alla corte suprema di rovesciare la legislazione che limita i suoi poteri.

Nel corso della conversazione telefonica di domenica, Biden ha dichiarato che sosterrà un compromesso sulla revisione giudiziaria e ha incoraggiato i controlli e gli equilibri, nonché la creazione di un ampio accordo, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca. Netanyahu ha rassicurato Biden sulla salute della democrazia israeliana, secondo l’ufficio del primo Ministro.

In precedenza, il disegno di legge prevedeva che la commissione comprendesse tre ministri del governo, due parlamentari della coalizione e due personalità pubbliche scelte dal governo, con una maggioranza di 7-4 voti.

Nella sua versione modificata, il disegno di legge prevede che la commissione sia composta da tre ministri del governo, tre parlamentari della coalizione, tre giudici e due parlamentari dell’opposizione. Questo potrebbe rendere la maggioranza del governo più sottile e meno sicura: 6-5, riporta Reuters.

Il disegno di legge emendato stabilisce inoltre che non più di due giudici della Corte Suprema possono essere nominati con un regolare voto di gruppo in una determinata sessione della Knesset. Qualsiasi altra nomina dovrà essere approvata da un voto di maggioranza che includa almeno un giudice e un legislatore dell’opposizione tra i membri della commissione di selezione.

Le manifestazioni che hanno già scosso il Paese hanno raggiunto le forze armate, normalmente apolitiche, ché le forze di sicurezza.

Netanyahu ha anche affrontato la censura della coalizione.

Tommaso Dal Passo