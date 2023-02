INDIA. Al G20 non si discuteranno nuove sanzioni contro la Russia

L’India non vuole che il G20 discuta nuove sanzioni contro la Russia per la sua invasione dell’Ucraina, hanno detto il 23 febbraio fonti governative. Il paese ospiterà giovedì una riunione dei ministri delle finanze del G20, il primo grande evento della presidenza indiana di un anno. Gli Stati Uniti e gli alleati stavano cercando di spingere per un’azione più dura contro la Russia durante l’incontro.

I funzionari del G20 hanno affermato che anche l’India sta spingendo per evitare di usare il termine “guerra” per descrivere l’assalto all’Ucraina nel comunicato ufficiale. L’invasione russa dell’Ucraina entrerà nel suo secondo anno venerdì all’inizio della riunione.

«L’India non è desiderosa di discutere o sostenere ulteriori sanzioni contro la Russia durante il G20 (…) Le sanzioni esistenti contro la Russia hanno avuto un impatto negativo sul mondo» ha detto uno dei funzionari indiani, ripreso da AF.

L’India ha mantenuto una posizione neutrale sulla guerra, rifiutandosi di incolpare la Russia per la guerra in Ucraina. Sostiene di cercare una soluzione diplomatica e ha aumentato in modo significativo i suoi acquisti di petrolio russo.

Secondo AF l’incontro tra i capi delle finanze del G20 si discuterà dell’impatto macroeconomico della guerra.

I delegati di almeno sette nazioni del G20 hanno affermato che l’India ha cercato di formare un consenso per definire il conflitto ucraino una “crisi” o una “sfida” durante i negoziati sul comunicato congiunto del gruppo. Le discussioni sono state spinte fino al 23 febbraio senza conclusione.

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen “sarà molto fermo” nel condannare l’invasione russa dell’Ucraina durante gli incontri, indipendentemente da come viene descritta nel comunicato, ha detto un alto funzionario del Tesoro degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti e i loro alleati imporranno nuove sanzioni e controlli sulle esportazioni alla Russia nei “prossimi giorni”.

Il ministro delle Finanze giapponese ha anche affermato che i leader finanziari delle nazioni del Gruppo dei sette (G7) si incontreranno a margine della riunione del G20 per discutere le misure contro la Russia.

I ministri delle finanze e i capi delle banche centrali del G20 dovrebbero anche discutere della ristrutturazione del debito per le economie in difficoltà colpite dal Covid-19 e dalla guerra in Ucraina.

L’India ha elaborato una proposta per i paesi del G20 per assistere le nazioni debitrici chiedendo ai prestatori, inclusa la Cina, di accettare un ampio taglio sui prestiti. La Cina è il più grande creditore sovrano del mondo.

Il Fondo monetario internazionale prevede inoltre di tenere un incontro con la Banca mondiale, l’India, la Cina, l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti e altre nazioni del G7 durante l’evento. Spera di raggiungere un accordo su norme, principi e definizioni comuni per risolvere il debito dei paesi in difficoltà.

Anche le regole sulle criptovalute, la riforma della banca multilaterale di sviluppo, la tassazione internazionale e la garanzia dei finanziamenti necessari per affrontare il cambiamento climatico sono all’ordine del giorno degli incontri.

I capi del FMI, della Banca mondiale e della Banca asiatica di sviluppo parteciperanno a questi incontri.

L’India ha anche in programma di presentare una proposta per formare un gruppo di esperti del G20 per esaminare le riforme della Banca Mondiale. Vuole anche discutere dell’aumento della capacità di prestito della Banca mondiale per il finanziamento del clima nei paesi a medio e basso reddito.

Tommaso Dal Passo