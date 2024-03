HAITI. Ci si prepara ad una violenta escalation

Il 4 marzo, i paesi vicini di Haiti hanno iniziato a rafforzare le proprie difese e a richiamare il personale d’ambasciata mentre il conflitto tra bande criminali nella nazione caraibica si intensificava e migliaia di persone fuggivano dai nuovi combattimenti.

Il 3 marzo, il governo de facto di Haiti ha emesso uno stato di emergenza di 72 ore e imposto il coprifuoco notturno dopo che uomini armati hanno fatto fuggire migliaia di persone dal carcere e il leader di una banda ha chiesto la destituzione del primo ministro Ariel Henry.

La Repubblica Dominicana, che condivide l’isola di Hispaniola con Haiti e che l’anno scorso ha deportato decine di migliaia di haitiani, ha detto il 4 marzo che il suo ministro della Difesa stava visitando il confine per supervisionare i progressi nella costruzione della recinzione di confine, mentre il presidente ha escluso l’apertura di campi profughi per Haitiani nel paese.

La violenza è scoppiata mentre Henry era assente. Erano aumentati i dubbi su dove si trovasse Henry dopo che si era recato in Kenya per siglare un accordo con la nazione africana per guidare una forza internazionale per aiutare a combattere le bande sempre più potenti.

Pesanti colpi di arma da fuoco sono stati visti vicino all’aeroporto internazionale di Port Au Prince durante la giornata, hanno detto le autorità aeroportuali.

Gli Stati Uniti hanno esortato i propri cittadini a lasciare Haiti “il più presto possibile”. Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha detto di credere che Henry sarebbe tornato ad Haiti.

Il governo brasiliano ha chiesto alla comunità internazionale di attuare la risoluzione delle Nazioni Unite di inviare una forza multinazionale ad Haiti. Le autorità brasiliane hanno sottolineato in una dichiarazione di aver guidato una missione di pace delle Nazioni Unite ad Haiti dal 2004 al 2017.

Le vicine Bahamas hanno dichiarato di aver richiamato il personale dell’ambasciata a New Providence, lasciando solo il suo incaricato d’affari e due addetti alla sicurezza, mentre il Messico ha affermato che i suoi cittadini dovrebbero limitarsi al transito essenziale e fare scorta di acqua, carburante e beni non deperibili.

Le bande hanno avvertito i residenti intorno a Port-au-Prince di tenere i bambini a casa, anche se il governo haitiano ha stabilito che le scuole rimarranno aperte.

L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha affermato che in soli tre giorni della scorsa settimana circa 15.000 persone sono fuggite dagli scontri nella capitale, molti dei quali da campi improvvisati nelle scuole, negli ospedali e nelle piazze in cui erano già stati sfollati.

Le Nazioni Unite hanno stimato all’inizio di quest’anno che circa 300.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, in fuga da omicidi indiscriminati, violenze sessuali di routine, rapimenti e saccheggi mentre bande rivali ben armate si contendevano il territorio.

L’International Rescue Committee ha affermato che i gruppi umanitari con cui lavora sono stati costretti a sospendere il loro lavoro, data la situazione di sicurezza.

L’Organizzazione degli Stati Americani ha spinto per una risposta internazionale più rapida, in coordinamento con le Nazioni Unite. “È irresponsabile che le misure e le azioni necessarie continuino a essere ritardate”, ha affermato.

Lo scorso ottobre le Nazioni Unite hanno ratificato il piano per inviare una forza internazionale, basata sui contributi volontari degli Stati membri, per aiutare la polizia haitiana a ripristinare la sicurezza.

Tuttavia, una data per il dispiego deve ancora essere fissata. Alla fine di febbraio, le Nazioni Unite hanno affermato che cinque nazioni avevano formalmente promesso truppe – Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin e Ciad – e meno di 11 milioni di dollari erano stati depositati nel suo fondo.

Le maggiori promesse pubbliche di personale provengono dal Benin, che ha offerto 1.500 persone, secondo le Nazioni Unite, e dal Kenya, che alla fine della scorsa settimana ha siglato un accordo con Henry per guidare la missione con circa 1.000 agenti di polizia.

Nel frattempo la polizia nazionale di Haiti ha ridotto il personale, poiché gli agenti con scarse risorse si trovano ad affrontare scontri mortali con bande dotate di armi d’assalto, che si ritiene provengano in gran parte dagli Stati Uniti.

I gruppi umanitari hanno esortato la forza sostenuta dalle Nazioni Unite a dare priorità alla sicurezza delle rotte per fornire alle persone assistenza medica e cibo.

Lucia Giannini

