GUERRADELGAS. Erdogan: «L’Europa vivrà un inverno difficile. L’Ue raccoglie quel che ha seminato»

L’Europa è pronta a vivere un inverno difficile a causa della crescente crisi energetica e della scarsità di approvvigionamenti, ha dichiarato martedì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan ha sottolineato, in vista di un tour nei Balcani in cui visiterà rispettivamente la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e la Croazia, che sebbene molti Paesi europei debbano affrontare difficoltà, la Turchia dispone di forniture di gas naturale sufficienti a soddisfare la domanda, riporta Anadolu.

Il presidente turco ha affermato che la disputa energetica tra i Paesi europei e la Russia è degenerata in una resa dei conti in cui la Russia sta usando il gas naturale come strumento politico: «L’Europa sta raccogliendo ciò che ha seminato. L’atteggiamento dell’Europa nei confronti dI Putin e le sanzioni imposte hanno inevitabilmente portato Putin a utilizzare tutte le opportunità e gli strumenti a sua disposizione», ha dichiarato.

I Paesi dell’Ue stanno lottando contro l’aumento dei prezzi dell’energia e la scarsità delle forniture energetiche dopo che la Russia ha tagliato il gas all’Europa per un periodo di tempo indeterminato dopo che gli Stati membri del G7 hanno concordato venerdì scorso di limitare i prezzi delle esportazioni di greggio della Russia.

Subito dopo l’annuncio di questa decisione, Gazprom ha dichiarato che il suo gasdotto Nord Stream, che fornisce gas all’Europa, rimarrà chiuso a causa di un problema tecnico e non potrà essere riavviato fino a quando non sarà riparato. Sabato scorso, Gazprom avrebbe dovuto riaprire le forniture di gas attraverso il gasdotto Nord Stream, che era stato interrotto per tre giorni a causa di una manutenzione il 31 agosto.

Ankara, ricorda Erdogan, non ha questi problemi grazie alla diversificazione delle fonti energetiche: la Turchia ha acquisito forniture sufficienti per far fronte alla domanda. Il Paese importa gas naturale da Iran, Azerbaigian e Russia attraverso i gasdotti e acquista gas naturale liquefatto da Qatar, Nigeria, Norvegia, Algeria e Stati Uniti.

Gli impianti di stoccaggio del gas naturale del Paese garantiscono inoltre la sicurezza dell’approvvigionamento, in quanto contengono una quantità di gas sufficiente a coprire il fabbisogno del Paese per più di un mese. Il paese dispone di due strutture: l’impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Silivri e le caverne di sale dell’impianto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Tuz Gölü (Lago Salato).

Il ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali turco Fatih Donmez aveva rassicurato l’11 agosto che non sono previste interruzioni delle forniture di gas naturale per questo inverno, a condizione che i fornitori rispettino i loro piani di spedizione.

Ha dichiarato che la capacità totale di stoccaggio di gas naturale aumenterà di quasi il 50% nell’impianto sotterraneo di Silivri, passando da 3,2 miliardi di metri cubi (bcm) a 4,6 bcm entro la fine dell’anno.

La Turchia punta ad aumentare il tasso di occupazione dei suoi impianti di stoccaggio di gas naturale al 100% entro questo mese. Donmez ha anche sottolineato il ruolo del Gnl nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la diversificazione energetica del Paese, che attualmente ospita quattro terminali Gnl.

Un quinto terminale è in costruzione a Saros, nella provincia di Edirne, e dovrebbe richiedere 12 mesi per essere completato. Un’altra opzione in cantiere è quella di un’unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione, Fsru, da utilizzare come riserva.

Erdogan ha parlato della sicurezza energetica turca all’aeroporto Esenboga, Ankara, prima di recarsi in Bosnia-Erzegovina, prima tappa del suo tour nei Balcani, che comprende anche Serbia e Croazia, riporta Move2Turkey. Per quanto riguarda i suoi incontri nei Balcani, ha sottolineato che il tour mira a rafforzare i mezzi di cooperazione tra la Turchia e i Paesi che visiterà, indicando che discuterà con i leader di questi ultimi i modi per approfondire le relazioni.

Ha poi dichiarato che discuterà con i leader dei tre Paesi questioni regionali e internazionali di interesse comune e parteciperà a forum commerciali congiunti tra la Turchia e i tre Paesi.

Antonio Albanese