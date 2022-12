GUERRA FUTURA. Operativa la nave madre portadroni cinese: è un drone

La Cina ha messo in linea una nave madre porta droni, un nuovo tipo di nave da guerra che potrebbe cambiare l’equilibrio militare in un conflitto su Taiwan.

Secondo The Warzone, la Cina ha appena messo in servizio una nave porta droni a catamarano come parte di una forza di addestramento navale sperimentale, lo Zhu Hai Yun. La nave da guerra potrebbe simulare sciami di droni nemici, attacchi missilistici antinave ad alto volume e attacchi di guerra elettronica.

Un breve filmato della China Central Television mostra brevemente la sezione anteriore del catamarano, con cinque punti di atterraggio per droni di tipo elicotteristico. Nella clip della Cctv si vedono due tipi di droni a rotore tandem, che secondo la fonte potrebbero essere varianti militari del drone ZC Aviation ZC300, disponibile nelle varianti per l’agricoltura e per la lotta agli incendi; le cui versioni militari possono essere equipaggiate con sensori laser e piccoli radar per compiti oceanografici.

Stando a The Warzone, i piccoli vettori di droni potrebbero operare come parte di un gruppo di azione di superficie più grande per dirigere gli sciami di droni contro obiettivi a terra o difese aeree, consentendo di utilizzare in modo più efficace le capacità più tradizionali.

Gli sciami di droni possono confondere le difese nemiche, costringendo l’avversario a montare una difesa debole, sprecando munizioni limitate e missili costosi contro obiettivi usa e getta. Inoltre, gli sciami di droni collegati in rete hanno un’immensa flessibilità, poiché i singoli droni possono essere equipaggiati con carichi speciali come sensori, sistemi di guerra elettronica o testate esplosive.

Riporta AT che la Cina ha lanciato la prima portaerei al mondo dotata di intelligenza artificiale, una nave madre senza equipaggio che può essere utilizzata per la ricerca marina, la raccolta di informazioni e persino il lancio di sciami di droni. La nave, chiamata Zhu Hai Yun, è dotata di un sistema operativo di intelligenza artificiale che le consente di trasportare 50 droni di superficie, subacquei e volanti che possono essere lanciati e recuperati autonomamente. Tuttavia, lo Zhu Hai Yun non è progettato per navigare in porti marittimi affollati e funziona in modalità remota finché non raggiunge le acque aperte. A quel punto, l’intelligenza artificiale assume i compiti di navigazione.

Anche la Turchia, riporta AT, sta sviluppando il concetto di nave madre drone. I piani della Turchia prevedono di convertire la sua portaerei leggera Anadolu in una portaerei per droni. Si prevede di trasportare da 30 a 50 droni navali Bayraktar TB-2 o i più recenti droni stealth Kizilelma per le operazioni di combattimento aria-aria.

La pretesa della Turchia di far compiere al suo drone stealth Kizilelma missioni di combattimento aria-aria potrebbe richiedere progressi nel software di volo, nell’intelligenza artificiale, nel comando e controllo e nella potenza di elaborazione che sono ancora al di fuori della portata della Turchia.

A luglio, l’Iran ha attivato una divisione “porta droni navale”, svelando l’unità con una cerimonia che prevedeva il lancio di droni da navi e sottomarini per sorveglianza, combattimento e droni suicidi.

Anche gli Stati Uniti stanno esplorando i concetti di nave madre di droni senza equipaggio. Stando a Sandboxx, gli Stati Uniti hanno pubblicato un bando di gara per una “nave madre UxV attritabile (AUMS)”, una nave senza equipaggio in grado di trasportare un container da 20 piedi che potrebbe lanciare piattaforme di droni non identificate.

Poiché la nave è in grado di condurre una guerra di logoramento, dovrebbe avere un costo relativamente basso e la Marina statunitense prevede una vita utile di cinque anni. La classe AUMS comprenderà una nave principale e altre 10 navi, con un contratto di progettazione e costruzione che dovrebbe essere assegnato nel 2026.

L’idea di navi madri di droni pone questioni essenziali per i politici e gli strateghi navali, in termini di integrazione con mele unità esistenti e sui rischi tecnici e istituzionali che esse comportano, sulla capacità delle marine militari di adattarsi ai cambiamenti che questa tecnologia comporta.

Antonio Albanese