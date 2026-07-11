GREEN ECONOMY. Inclusione, studio e lavoro per favorire la transizione energetica 

Fondazione MAIRE – ETS, Fondazione Green Innovation e il Centro Culturale Islamico d’Italia – Grande Moschea di Roma hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere iniziative di orientamento, formazione e sensibilizzazione sulla transizione energetica ed ecologica, con l’obiettivo di offrire alle giovani generazioni nuove opportunità di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro.

L’accordo nasce da un impegno condiviso ad accompagnare i giovani, insieme alle loro famiglie, alla scoperta delle competenze e dei profili professionali legati alla sostenibilità e alla transizione energetica. Attraverso attività informative, incontri e programmi dedicati, la collaborazione mira ad ampliare la conoscenza delle opportunità formative e professionali offerte dalle nuove filiere verdi, generando un impatto sociale a livello locale e facilitando l’accesso dei giovani alle professioni legate allo sviluppo sostenibile.

Fondazione MAIRE – ETS fornirà formatori, contenuti didattici e attività di orientamento per studenti di diverse fasce d’età, in linea con il suo impegno a sviluppare il potenziale umano e culturale delle giovani generazioni e a contrastare la povertà educativa e l’abbandono scolastico.

Fondazione Green Innovation è in fase di accreditamento come ITS Academy da parte della Regione Lazio. La Fondazione contribuirà allo sviluppo di attività informative e sessioni di orientamento per i giovani laureati della comunità sulla transizione energetica e sulle opportunità professionali offerte dal sistema ITS Academy in questo ambito, con particolare riferimento ai programmi attualmente in corso di attivazione, in linea con le esigenze delle imprese locali.

Il Centro Culturale Islamico d’Italia – Grande Moschea di Roma, unica istituzione islamica ufficialmente riconosciuta dallo Stato italiano, sosterrà il coinvolgimento della comunità e delle famiglie attraverso i propri spazi e canali di comunicazione.

“Studi nazionali e internazionali che conduciamo dimostrano che il settore richiede sempre più professionisti qualificati in grado di affrontare le sfide del cambiamento climatico. Con questo accordo, puntiamo a sensibilizzare i giovani sulle opportunità professionali offerte dalla transizione energetica, all’interno di un percorso inclusivo e multiculturale che parta dall’ascolto delle comunità e coinvolga le famiglie”, ha affermato Ilaria Catastini, Direttore Generale di Fondazione MAIRE.

“Fondazione Green Innovation è pronta a contribuire a costruire un ponte tra scuole e imprese, formando oggi i nuovi professionisti necessari per accelerare la decarbonizzazione. Solo attraverso un approccio interculturale possiamo permettere ai giovani di diventare protagonisti attivi del cambiamento, incoraggiando il loro spirito innovativo”, ha dichiarato Carlo Nicolais, Direttore Generale di Fondazione Green Innovation.

“Con la ratifica di questo accordo di collaborazione, proseguiamo il nostro cammino di dialogo, che dura da decenni, con le istituzioni nei settori dell’istruzione e dell’occupazione, ispirati dallo spirito di servizio alla comunità che da sempre ci guida. Siamo consapevoli che il nostro impegno nei confronti dei giovani non può rimanere una mera dichiarazione d’intenti, ma deve tradursi in azioni concrete, favorendo la loro integrazione nella società e costruendo un futuro orientato anche al bene comune. I giovani della nostra comunità sono parte integrante di questa società e ci impegniamo a sostenere la loro realizzazione”, ha affermato Abdellah Redouane, Segretario Generale del Centro Culturale Islamico d’Italia – Grande Moschea di Roma.

Redazione

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