ISRAELIRANWAR. 28 novembre elezioni a Gaza le prime dopo 20 anni. Continuano gli attacchi contro il Libano. I curdi chiedono colloqui con Teheran. Qatar media tra USA e Iran

Il corteo funebre di Khamenei è terminato ospitando tra Iraq, Libano e Iran 43 milioni di visitatori. Tutti coloro che immaginano a breve una rivolta in Iran contro il governo degli Ayatollah, non hanno fatto bene i conti. Non ultimo la folla ha chiuso le cerimonie a Mashaad nel nord-est dell’Iran dove Ali Khamenei è stato sepolto con il rogo di un Trump di mattoncini.

Continuano gli attacchi tra Stati Uniti e Iran anche se “dietro le quinte è in corso un’intensa attività diplomatica per allentare le tensioni tra Stati Uniti e Iran, con Washington che al momento dà priorità ai negoziati rispetto a ulteriori azioni militari”, secondo quanto riportato dalla CNN. “Gli Stati Uniti hanno deliberatamente adottato una strategia di attacco seguito da una pausa per evitare un’escalation, consentendo al contempo alla diplomazia di fare effetto, mantenendo un elenco di potenziali obiettivi come leva”.

In ogni caso sembra che “l’amministrazione Trump non vuole che Israele sia coinvolto negli attacchi statunitensi contro l’Iran”, CNN. “Netanyahu vorrebbe davvero partecipare agli attacchi statunitensi, ma gli Stati Uniti hanno chiarito che la partecipazione di Israele non è gradita in questa fase”. CNN

Israele ha recentemente condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che, a suo dire, indicherebbero un nuovo piano iraniano per assassinare il presidente Trump, come riporta il Wall Street Journal.

La Turchia e gli Stati Uniti stanno discutendo il trasferimento dei sistemi di difesa aerea russi S-400 al Paese del Golfo Persico, secondo quanto riportato da Hürriyet. Ankara sta cercando una soluzione legale per revocare le sanzioni previste dal CAATSA. Le opzioni che prevedono la disattivazione, lo smantellamento dei sistemi di lancio o il loro stoccaggio sotto il controllo statunitense non soddisfano i requisiti di Washington per la revoca delle sanzioni. La Russia si è già detta contraria alla cessione a uno dei paesi del Golfo, alla restituzione o allo stoccaggio in favore del controllo statunitense.

Il ministro dell’Energia israeliano Eli Cohen: “Dobbiamo assicurarci che la Turchia non si insedi militarmente in Siria. Ho detto in Consiglio dei Ministri: se la Turchia vuole stabilire basi militari in Siria, allora anche noi faremo lo stesso. Dobbiamo collaborare con gli Stati Uniti per impedire alla Turchia di ottenere armi avanzate. Dobbiamo insistere affinché il nostro più grande alleato, gli Stati Uniti, preservi il vantaggio militare qualitativo (QME) di Israele”. E ancora Cohen: “Il gasdotto tra Israele e Cipro verrà costruito. Sappiamo come difenderci e nessuno può dettarci le condizioni. Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo dimostrato che chi minaccia lo Stato di Israele non fa una bella fine”.

Il Ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha fatto da eco alle parole di Cohen: “Nel gennaio 2025, Steve Witkoff me lo disse in inglese, e io capisco l’inglese. Mi disse: “Ascolta, non permetterò che due milioni di nazisti vivano accanto ai tuoi figli al confine”.

Il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas ha fissato le elezioni parlamentari palestinesi per il 28 novembre, le prime in oltre vent’anni.

Dalla Siria il ministro degli Interni siriano Enes Khattab ha annunciato l’arresto di alcuni membri della cellula responsabile degli attentati terroristici avvenuti durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron a Damasco il 7 luglio. Khattab ha dichiarato che i dettagli sull’identità dei sospettati, i loro ruoli e i loro legami con altre persone saranno resi noti al termine delle indagini. Il comandante della sicurezza interna nella periferia di Damasco, il colonnello Ahmed Dalati, ha dichiarato alla TV Al-Ahrasiya: “Le indagini preliminari condotte sui membri della cellula coinvolta nelle esplosioni del 7 luglio a Damasco hanno dimostrato che è collegata allo Stato Islamico”.

Un’esplosione è stata udita alla periferia di Erbil, nel nord dell’Iraq.

I negoziatori del Qatar si trovano in Iran per colloqui con funzionari iraniani volti a ridurre le tensioni e creare le condizioni per la ripresa di negoziati più ampi, con discussioni coordinate con gli Stati Uniti, secondo Reuters. Si prevede che i colloqui si concentreranno sull’attuazione del Memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran e sulla risoluzione delle questioni che hanno innescato l’ultima escalation tra i due Paesi. tra i due Paesi, comprese le controversie sulla navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz.

L’attività di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz è diminuita drasticamente, con solo 22 transiti verificati registrati giovedì, secondo Kpler. Solo una nave ha utilizzato il canale omanita, le restanti hanno transitato attraverso la rotta di navigazione designata dall’Iran. La cifra segna un netto calo rispetto ai 40-50 transiti settimanali registrati nelle ultime settimane e rappresenta solo una frazione delle medie giornaliere prebelliche, che superavano i 100. Alcune navi stanno spegnendo completamente i transponder, il che suggerisce che i volumi di traffico reali potrebbero superare quelli rilevati dai dati di tracciamento.

Il Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran, Mohammad Bagher Zolghadr: “La figura più odiata al mondo ha detto ancora una volta ciò che si meritava al grande popolo e al popolo iraniano in lutto e in rivolta. È indignato dalla magnificenza dell’epopea storica dei popoli dell’Iran e dell’Iraq durante i funerali del corpo puro del leader martire. Come abbiamo già affermato, gli attacchi alle infrastrutture saranno accolti con rappresaglia e il criminale regime sionista, responsabile di questi atti di aggressione, non sarà risparmiato dalla risposta dei nostri combattenti”.

Shiyar Shugar, comandante del gruppo Unità di Combattimento del Kurdistan (YRK), ha dichiarato che la guerra ha indebolito l’Iran, aggiungendo: “I curdi non sono più i curdi di un tempo. Decidiamo se combattere o meno in base ai nostri interessi”. Ha sottolineato che se l’Iran vuole la pace, deve avviare un dialogo con il popolo curdo e che l’unità curda deve essere rafforzata! Shugar ha confermato che in una recente operazione iraniana nella città di Mahabad sono stati uccisi quattro dell’YRK e sei del Partito Democratico del Kurdistan (KDPI) sono stati uccisi a Piranshahr. Ha avvertito che i responsabili di spionaggio non saranno perdonati e ha invitato i curdi a unirsi e a creare un unico esercito curdo!”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornati alle ore 15:30 del 10 luglio. Da una prospettiva militare, le forze armate statunitensi hanno ampliato significativamente la geografia dei loro attacchi aerei rispetto al cessate il fuoco. Gli attacchi attivi prendono di mira la regione di Bandar Abbas e i suoi dintorni, così come l’isola di Qeshm. Ma sono già stati registrati colpi nelle zone centrali e settentrionali della Repubblica Islamica. Nel frattempo, gli americani hanno chiaramente rivolto nuovamente la loro attenzione alle infrastrutture di trasporto. Ci sono conferme di ulteriori “colpi” a ponti e svincoli autostradali. Sono stati registrati colpi anche contro le infrastrutture ferroviarie iraniane.

La ripresa degli attacchi statunitensi contro l’Iran è stata ufficiosamente soprannominata Operazione “Schiaffo” da alcuni membri dell’amministrazione statunitense, secondo quanto riportato dal New York Post (NYP). Secondo ABC News l’Iran ha abbattuto circa 30 droni MQ-9 Reaper statunitensi dall’inizio della guerra.

Israele si è detto pronto a unirsi a futuri attacchi statunitensi contro l’Iran se Washington lo richiederà, ha riportato il New York Post. La Pagina ebraica di Dorn Kadosh: “Lo Shin Bet e la polizia hanno arrestato quattro residenti del villaggio di Segev Shalom nel Negev, con l’accusa di aver pianificato un attacco alla stazione centrale degli autobus di Beersheba e di aver sparato alla stazione di polizia di Segev Shalom. I quattro stavano progettando di creare una struttura organizzativa volta a danneggiare le varie forze di sicurezza operanti nella città di Beersheba.”

La forza internazionale di stabilizzazione nella Striscia di Gaza ha rinviato il dispiegamento del primo gruppo di 10-20 peacekeeper, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Inizialmente, il piano del presidente statunitense Donald Trump prevedeva il dispiegamento di 20.000 soldati. Il primo gruppo di truppe marocchine avrebbe dovuto arrivare nella Striscia di Gaza a giugno, ma il loro dispiegamento è stato ritardato di diversi mesi. I peacekeeper devono prima sottoporsi ad un addestramento vicino al confine israeliano prima di iniziare le operazioni nell’enclave. Si prevede che ulteriori forze si uniranno a loro in seguito. Fonti palestinesi: “3 feriti a seguito di un attacco di droni israeliani all’interno dell’ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia di Gaza”.

Haaretz citando The Guardian: “Un autista palestinese che trasportava aiuti per l’organizzazione World Central Kitchen (WCK) è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dall’esercito israeliano mercoledì a Rafah, secondo testimonianze oculari e il Sindacato degli Autisti di Camion di Gaza. I testimoni hanno affermato che l’autista, Ahmed Nasser Salim, è stato colpito alla testa dopo che i soldati dell’occupazione gli hanno ordinato di scendere dal camion mentre era in piedi con le mani alzate. Il convoglio, composto da quattro camion, si è fermato sul Corridoio di Filadelfia dopo che uno dei camion si è guastato. La sua missione era trasportare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. La compagnia di trasporti ha confermato che il movimento del convoglio era stato preventivamente coordinato con il Programma Alimentare Mondiale (PAM), l’organizzazione World Central Kitchen (WCK) e l’esercito israeliano”. “I soldati hanno costretto gli autisti a scendere dai camion, li hanno aggrediti e costretti a spogliarsi, prima che uno di loro sparasse ad Ahmed Nasser Salim”.

Abdul Nasser Al-Ajrami, capo dell’Associazione dei Panificatori di Gaza, ha dichiarato ad Al Arabiya: “L’associazione è riuscita a procurarsi 2.100 litri di olio per i generatori dei panifici che collaborano con il Programma Alimentare Mondiale e li distribuirà l’11luglio a 18 panifici minacciati di chiusura”.

Dal Sito web Hebrew Breaking News: “Le IDF hanno ucciso giovedì nella Striscia di Gaza meridionale Yahya Said Muhammad Hamdan, comandante di gruppo nell’unità d’élite dell’ala militare di Hamas. Hamdan aveva partecipato all’attacco al campo di Re’im durante l’attacco del 7 ottobre. Hamdan aveva recentemente promosso operazioni militari contro le forze israeliane e cercato di ricostruire le capacità di Hamas”.

Attacchi in Libano sud registrati nella giornata del 10 di luglio: un drone israeliano ha colpito un’auto a Kfar Reman e inuma secondo attacco ha colpito case. Un drone israeliano Hermes 450, con numero di registrazione 722, sta sorvolando Beirut e il suo sobborgo meridionale (Dahieh). Raid con droni su Nabatieh al-Fawqa. Due raid di droni israeliani hanno preso di mira l’area di Al-Sawwan, alla periferia di Qa’aqaiyat al-Jisr, nel Libano meridionale, provocando un incendio. Dopo il primo raid, ambulanze e autopompe si sono dirette verso il luogo dell’attacco.

Dall’Iran il Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale dell’Iran: “Gli attacchi alle infrastrutture saranno contrastati con ritorsioni e il regime sionista criminale non sarà al sicuro dalla risposta dei combattenti”. Nella notte tra il 9 luglio e il 10 luglio esplosioni registrate a Bushehr e Ahvaz, Bandar Abbas e Sistan. L’agenzia di stampa ufficiale iraniana ha dichiarato che la base navale iraniana di Konarak è stata attaccata dal “nemico”.

La televisione e Radiotelevisione Iraniana: “Contrariamente ad alcune notizie apparse sui social media, al momento non sono state registrate esplosioni nei porti di Bandar Abbas, Kish, Sirik e Jask”. Ehsan Jahanyian, vice governatore della provincia di Bushehr, ha annunciato che un centro di comando militare situato alla periferia di Bushehr è stato colpito.

Il governatore di Kenarak ha confermato che si sono verificate due esplosioni in un’area militare delle forze navali. Almeno 2 Basiji sono stati uccisi in un attacco terroristico contro un posto di blocco a Mashhad. Situazione in evoluzione, si stanno valutando i danni e si stanno ancora cercando i responsabili. Infine il Direttore Generale della società russa Rosatom: “I primi 6 dipendenti dell’azienda hanno iniziato a tornare alla centrale nucleare di Bushehr in Iran”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/