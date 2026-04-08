GRECIA. Atene proibisce i social ai minori di 15 anni dal 2027 

La Grecia vieterà l’accesso ai social media ai minori di 15 anni a partire dal 1° gennaio 2027, ha annunciato il Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis, citando l’aumento dell’ansia, i problemi del sonno e la natura che crea dipendenza delle piattaforme online.

Un sondaggio d’opinione condotto da ALCO e pubblicato a febbraio ha mostrato che circa l’80% degli intervistati approva il divieto. Il governo greco ha già vietato i telefoni cellulari nelle scuole e istituito piattaforme di controllo parentale per limitare il tempo trascorso dagli adolescenti davanti allo schermo.

“La Grecia sarà tra i primi Paesi a intraprendere un’iniziativa del genere”, ha dichiarato Mitsotakis in un videomessaggio, aggiungendo di aver parlato con i genitori prima di prendere la decisione. “Sono certo, tuttavia, che non sarà l’ultima volta. Il nostro obiettivo è spingere anche l’Unione Europea in questa direzione.” L’Australia è diventata il primo Paese al mondo a vietare i social media ai minori di 16 anni a dicembre, bloccando l’accesso a piattaforme come TikTok, YouTube di Alphabet, Instagram di Meta e Facebook.

Meta, Snapchat e TikTok hanno affermato di continuare a ritenere che il divieto australiano non proteggerà i giovani, ma si sono impegnati a rispettarlo. La Grecia non può ancora obbligare queste piattaforme di social media a verificare l’età dei propri utenti, ma raccomanda che utilizzino i meccanismi già stabiliti dall’UE e dalla Grecia, ha dichiarato il governo, esortando anche i genitori a contribuire a questo sforzo.

A partire dal 1° gennaio 2027, le piattaforme dovranno essere in grado di limitare l’accesso degli utenti, pena sanzioni previste dal Digital Services Act (DSA) dell’UE, che possono arrivare fino al 6% del loro fatturato globale, ha dichiarato il Ministro della Governance Digitale Dimitris Papastergiou.

Il Parlamento greco legifererà il divieto a metà del 2026. Anche altri Paesi stanno inasprendo le normative sui social media: Regno Unito, Malesia, Francia, Danimarca e Polonia stanno valutando un divieto o sono in procinto di legiferare in merito.

In una lettera indirizzata alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Mitsotakis ha chiesto un’azione coordinata a livello dell’Unione Europea, sostenendo che le sole misure nazionali non sarebbero sufficienti a proteggere i minori dalla dipendenza da internet.

Nella lettera, ha proposto di stabilire un’età minima digitale a 15 anni a livello europeo, rendendo obbligatoria la verifica dell’età e la sua periodica riverifica per tutte le piattaforme, e di istituire un quadro armonizzato per l’applicazione e le sanzioni, esortando il blocco a implementare un sistema unificato entro la fine del 2026.

I paesi dell’UE non godono della stessa flessibilità dell’Australia in materia, ha dichiarato il Ministro di Stato Akis Skertsos durante una conferenza stampa congiunta: ”La legislazione nazionale è collegata e influenzata in larga misura dalla legislazione europea”, ha affermato. “A meno che non si disponga di un quadro legislativo europeo… la sola legislazione nazionale sarà inefficace”.

Maddalena Ingroia

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