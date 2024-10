POLO NORD. Cooperazione artica per bloccare russi cinesi. Canada in testa

Il Canada e i paesi nordici hanno avviato una cooperazione per creare una nuova coalizione di sicurezza artica che contrasterà Russia e Cina.

Diventerà una piattaforma per coordinare le azioni nel campo della difesa, dell’intelligence e delle minacce informatiche, riporta Azernews. I colloqui sulla sicurezza sono necessari perché i rappresentanti di questi paesi non si incontrano più privatamente a livello politico, in parte a causa della presenza della Russia nel Consiglio artico, ha affermato il ministro degli Esteri canadese Melanie Jolie, riporta AzerNews.

Dopo che la Svezia è entrata nella NATO, tutti i paesi nordici sono membri dell’Alleanza, riporta Bloomberg: ”Per molto tempo, il Canada ha pensato di essere protetto dalla nostra geografia. Ma ora dobbiamo tenere conto del fatto che siamo un paese che si trova di fronte alla Russia e, a causa del cambiamento climatico, sempre più paesi stanno mostrando interesse per l’Artico, inclusa la Cina. Dobbiamo tenere conto di questa nuova realtà”, ha affermato Jolie.

Recentemente, il ministro degli Esteri canadese ha incontrato i suoi colleghi di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia. Hanno concordato di esplorare modi per creare un cosiddetto “dialogo sulla sicurezza artica” o un nuovo forum per discutere di questioni di difesa.

Secondo il Ministro canadese, durante queste discussioni è necessario concentrarsi anche sugli investimenti esteri nell’Artico e sulla cosiddetta ricerca “a duplice uso” condotta dagli oppositori che perseguono sia obiettivi civili che strategici.

I ministri degli esteri di cinque paesi si sono riuniti nella città canadese di Iqaluit: Danimarca, Islanda, Norvegia, Finlandia e Svezia, per discutere dei modi per stabilire un dialogo per “la sicurezza nell’Artico”.

Secondo una lettura fatta dai media, tale agilità del Canada in materia di coordinamento con gli alleati del nord dall’Europa non è casuale: Ottawa vuole dimostrare agli States che il Canada è un partner affidabile degli Stati Uniti nel campo della difesa.

Il dato è rilevante in vista della possibile ascesa al potere di Donald Trump, che, anche quando era presidente, ha prestato particolare attenzione all’Artico. Nel 2019, il Washington Post ha scritto che l’amministrazione Trump stava considerando la possibilità di “acquistare” la Groenlandia, l’isola più grande del pianeta, con un contratto di locazione a tempo indeterminato dalla Danimarca. Politicamente la Groenlandia fa parte della Danimarca e non fa parte dell’Unione Europea.

La Casa Bianca quindi calcolò che la Danimarca spende 700 milioni di dollari all’anno per questo territorio, gli americani volevano affittare l’isola per 900 milioni di dollari, ma la questione non è mai arrivata a una discussione seria: i danesi hanno chiarito che non erano e non sono interessati a un simile accordo.

Gli Stati Uniti vedono la Groenlandia come un tesoro di minerali, in particolare metalli delle Terre Rare. Inoltre, nel 2018, degli specialisti americani hanno esaminato l’isola e scoperto un giacimento petrolifero sulla piattaforma del valore di circa 50 miliardi di barili. Nel 2022, la strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha definito l’Artico come una delle aree prioritarie della politica estera americana.

All’inizio di giugno di quest’anno, gli Stati Uniti hanno rilasciato una versione aggiornata della loro strategia artica: ”La regione artica degli Stati Uniti è fondamentale per la difesa della nostra patria, la protezione della sovranità nazionale degli Stati Uniti e l’adempimento dei nostri obblighi di trattato di difesa. La nostra strategia artica guiderà gli sforzi del dipartimento per garantire che l’Artico rimanga una regione sicura e stabile”, ha scritto nella prefazione il vicesegretario alla Difesa Kathleen Hicks.

Il documento elenca tre principali aree di attività per gli Stati Uniti e i suoi alleati nell’Artico: “Ampliare le capacità “per condurre campagne nell’Artico, in particolare nelle aree di informazione, comunicazioni e intelligence, sorveglianza e ricognizione. Garantire difesa e deterrenza nell’Artico, aumentare l’interoperabilità e approfondire la comprensione di come operare nella regione. La presenza degli Stati Uniti e dei suoi alleati nella regione sarà supportata da vari tipi di esercitazioni, sia con paesi alleati che multilaterali con la partecipazione delle forze per le operazioni speciali dell’Alleanza del Nord Atlantico”.

Gli Stati Uniti vedono la principale minaccia ai propri interessi nell’Artico nell’attività di Russia e Cina. Sebbene quest’ultima non sia uno stato artico, cerca di svolgere un ruolo sempre più importante in questa regione. L’Artico è interessante alla luce dello scioglimento dei ghiacci e del cambiamento climatico. L’interesse per questo è mostrato, tuttavia, non solo dalla Cina. Lo stesso Consiglio artico include molti stati che non sono subartici nello status di osservatore. Per quanto riguarda la Cina, il più grande interesse del paese, oltre alle risorse minerarie, è nelle rotte commerciali, così come nella ricerca scientifica, su cui Pechino spende più degli Stati Uniti.

Nello sviluppo dell’Artico, la Cina agisce congiuntamente con la Russia su molte questioni. Sia Mosca che Pechino hanno ripetutamente sottolineato che tutte le azioni della Federazione Russa e della Repubblica Popolare di Cina nell’Artico vengono svolte in conformità con il diritto internazionale e la cooperazione russo-cinese non è diretta contro paesi terzi.

Anna Lotti

