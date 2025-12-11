SOCIAL MEDIA. Il divieto Social per gli Under 16 è operativo in Australia. Molti paesi lo copieranno

L’11 dicembre, il giorno dopo l’entrata in vigore del primo divieto al mondo per i minori di 16 anni, il primo Ministro australiano Anthony Albanese ha criticato i giovani che si pavoneggiano sui social media, affermando che l’implementazione sarebbe stata frammentaria, ma che alla fine avrebbe salvato delle vite.

Un giorno dopo l’entrata in vigore della legge, con il sostegno bipartisan dei principali partiti politici e il sostegno di circa tre quarti dei genitori australiani, i feed dei social media del Paese sono stati inondati di commenti di persone che dichiaravano di avere meno di 16 anni, tra cui uno sull’account TikTok del Primo Ministro che diceva “Sono ancora qui, aspettate di poter votare”, riporta Reuters.

In base alla legge, 10 delle più grandi piattaforme, tra cui TikTok, Instagram di Meta e YouTube di Alphabet devono vietare l’accesso agli utenti minorenni o rischiare una multa fino a 49,5 milioni di dollari australiani. Il governo ha affermato che ci vorrà del tempo prima che le piattaforme istituiscano le procedure necessarie. “Questa è la legge, non è qualcosa che può essere violato”, ha detto Albanese a Sky News. ”Alcuni giovani che non sono ancora stati rimossi dai social media stanno inviando avvisi vantandosi. Questo non fa altro che far sapere alle piattaforme chi sono, e quindi il divieto verrà rimosso.”

I governi di tutto il mondo hanno dichiarato che monitoreranno il divieto australiano mentre valutano se adottare misure simili: Francia, Danimarca, Malesia e altri paesi hanno, infatti, dichiarato di voler emulare il modello australiano.

L’autorità di regolamentazione australiana di internet, l’eSafety Commissioner, chiederà a tutte le piattaforme interessate di segnalare il numero di account di minori di 16 anni nei giorni precedenti e successivi all’entrata in vigore del divieto mercoledì, ha affermato il Ministro delle Comunicazioni Anika Wells.

Albanese ha presentato il divieto come un intervento per proteggere i giovani dai rischi per la salute mentale associati ai social media, tra cui bullismo, problemi di immagine corporea e algoritmi che creano dipendenza.

Anche se alcuni adolescenti hanno decantato la loro capacità di infrangere il divieto, i creatori di contenuti australiani segnalano un forte calo del numero di follower e visualizzazioni. Il governo afferma che circa 200.000 account sono stati disattivati ​​solo su TikTok dall’entrata in vigore del divieto.

Meta ha ribadito la sua opposizione alla legge, affermando che alcuni esperti, sostenitori e gruppi di genitori erano preoccupati che stesse spingendo gli adolescenti verso aree meno regolamentate di Internet e che ci fosse “scarso interesse nel rispetto delle norme”. “Ciò comporterà un’applicazione incoerente della legge e, in definitiva, non renderà i giovani più sicuri”, ha affermato un portavoce.

L’UNICEF, l’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, ha avvertito in una dichiarazione che il divieto potrebbe incoraggiare i bambini a visitare aree di Internet meno regolamentate e non consentire loro di lavorare da soli.

Le ricerche australiane di reti private virtuali (VPN), che possono mascherare la posizione di un utente Internet, hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 anni nella settimana precedente l’entrata in vigore della legge, secondo i dati di Google.

Tutte le 10 piattaforme interessate dal divieto si sono opposte prima di dichiarare che si sarebbero conformate.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/