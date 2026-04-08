TAIWAN. La presidente del Kuomintang rende omaggio a Sun Yat-sen a Nanchino

La leader dell’opposizione taiwanese Cheng Li-wun ha promesso mercoledì di ispirarsi allo spirito del fondatore del suo partito, Sun Yat-sen, e di cercare la riconciliazione con la Cina, rendendo omaggio alla sua tomba per i successi del Paese dopo la rivoluzione comunista.

Cheng, presidente del Kuomintang (KMT), il principale partito di opposizione di Taiwan, si trova in Cina in un momento di crescente pressione militare cinese su Taiwan, che Pechino considera parte del proprio territorio, e mentre il parlamento, dominato dall’opposizione, blocca un piano governativo per 40 miliardi di dollari di spese aggiuntive per la difesa, riporta Reuters.

In un momento carico di simbolismo, nel suo primo giorno intero nel Paese, Cheng ha deposto una corona di fiori al mausoleo di Sun Yat-sen nella città di Nanchino, che fu anche la capitale del governo della Repubblica di Cina guidato dal KMT prima della fuga a Taiwan nel 1949, dopo la sconfitta nella guerra civile contro i comunisti di Mao Zedong.

“I valori fondamentali dell’ideale di Sun Yat-sen, secondo cui ‘tutti sotto il cielo sono uguali’, sono sempre stati l’uguaglianza, l’inclusione e l’unità”, ha affermato Cheng, in un filmato trasmesso in diretta dalle emittenti televisive taiwanesi. “Dobbiamo lavorare insieme per promuovere la riconciliazione e l’unità attraverso lo Stretto (di Taiwan) e creare prosperità e pace nella regione”.

Sun Yat-sen, che rovesciò l’ultima dinastia imperiale e fondò la Repubblica di Cina nel 1912, morì di cancro nel 1925. È ancora ufficialmente venerato a Taiwan come fondatore della Repubblica di Cina, ma anche in Cina dal Partito Comunista come eroe nazionale. Mao lo definì il “grande precursore rivoluzionario”.

Cheng ha affermato che il Kuomintang ha infine onorato i principi fondanti di Sun Yat-sen e ha trasformato Taiwan in una società libera e democratica, pur menzionando anche il “terrore bianco” dei 38 anni di legge marziale sotto cui l’isola ha vissuto fino al 1987. “Allo stesso modo, anche nella Cina continentale abbiamo visto e assistito a progressi e sviluppi che hanno superato le aspettative e l’immaginazione di tutti”, ha aggiunto.

La Cina si rifiuta di parlare con il presidente di Taiwan Lai Ching-te, definendolo un “separatista”. Lai afferma che solo il popolo di Taiwan può decidere il proprio futuro. Nessuno dei due governi riconosce formalmente l’altro.

Cheng afferma di essere impegnata in una missione di pace e che, pur sostenendo le spese per la difesa, queste devono essere bilanciate con il dialogo.

Wu Cheng, portavoce del Partito Progressista Democratico (DPP), al governo a Taiwan, ha dichiarato che se il Kuomintang desidera davvero la stabilità nello Stretto, dovrebbe smettere di bloccare le spese per la difesa in parlamento: ”La pace non è mai venuta dalla carità dei dittatori; deve essere salvaguardata dalla forza stessa di Taiwan”, ha affermato in una dichiarazione.

Il governo di Lai ha affermato che Cheng dovrebbe anche dire ai funzionari cinesi, incluso il presidente Xi Jinping qualora lo incontrasse, di porre fine alle continue molestie militari della Cina nei confronti dell’isola e di rispettare il diritto del popolo taiwanese di scegliere il proprio futuro.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/