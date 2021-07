GOLFO PERSICO. Teheran e Riyadh sono vicine alla pace

L’Iran e l’Arabia Saudita stanno arrivando a un riavvicinamento che, se realizzato, cambierebbe profondamente le dinamiche, la diplomazia e la stabilità della regione. I recenti colloqui delle “seconde linee” diplomatiche, prima in Iraq e ora in Oman, sono stati definiti da entrambe le parti come “costruttivi”.

A maggio, il presidente iracheno Barham Salih ha confermato che il suo paese ha ospitato colloqui tranquilli tra i due rivali. I colloqui, iniziati in aprile, sono stati recentemente presenziati da delegati di alto profilo, tra cui il capo saudita della direzione generale dell’intelligence Khalid al-Humaidan e il vice segretario iraniano del Consiglio supremo di sicurezza nazionale Saeed Iravani.

La prima svolta simbolica potrebbe essere vista già la prossima settimana. I media iraniani hanno riferito che l’Arabia Saudita ha segnalato che potrebbe inviare un inviato per assistere all’insediamento del presidente Ebrahim Raisi, previsto per il 5 agosto. Se così fosse, l’apertura diplomatica segnerebbe una partenza significativa da quando le due parti hanno rotto le relazioni diplomatiche nel 2016.

Raisi, nella sua prima conferenza stampa come presidente eletto il 21 giugno, ha detto che non ci sono barriere alla riapertura delle ambasciate iraniane e saudite, e l’Iran è pronto ad avere legami normalizzati con il suo vicino sunnita..

Una distensione Teheran-Riyadh si farebbe sentire in tutto il Medio Oriente e oltre. Questo è particolarmente vero per Israele, che si sta ritagliando un punto d’appoggio alle sue porte attraverso gli accordi di Abramo.

Si ritiene che se l’Iran e l’Arabia Saudita si riavvicineranno, la prevista estensione degli accordi di Abramo per includere la formalizzazione delle relazioni Arabia Saudita-Israele sarà probabilmente rinviata.

«Una distensione saudita-iraniana può significare un paio di cose per Israele. Primo, può buttare completamente fuori strada la possibilità di un riconoscimento saudita di Israele. In secondo luogo, Israele sperava di usare gli accordi di Abramo come mezzo per contenere l’Iran, e mentre alcuni stati – ma non tutti – hanno riconosciuto Israele per contenere l’Iran, una distensione saudita-iraniana potrebbe essere un vero guastafeste (…) La distensione saudita-iraniana significherà che le relazioni saudite-israeliane rimarranno probabilmente segrete per qualche tempo», riporta Asia Times.

Anche con il possibile rinnovo dei legami diplomatici e l’abbattimento delle ostilità, la rivalità tra la Repubblica islamica d’Iran e il Regno dell’Arabia Saudita persisterà a causa dei loro divergenti interessi geopolitici, dell’influenza sui mercati energetici globali e delle radici ideologiche.

Maddalena Ingrao