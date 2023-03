GOLFO PERSICO. Le incognite della Pax Sinica di Xi Jinping

L’annuncio del 10 marzo che l’Arabia Saudita e l’Iran ripristineranno le relazioni diplomatiche con la mediazione della Cina ha stupito il mondo. Per gli standard americani, la presenza della Cina in Medio Oriente è minima. Ma l’impronta della Cina nel commercio e soprattutto nella tecnologia è cresciuta enormemente in Asia occidentale, permettendo a Pechino di trasformare il suo graduale accumulo di soft power in un colpo diplomatico senza precedenti.

L’Arabia Saudita è l’evidente vincitore dell’accordo, riporta AT. Dopo decenni di guerra per procura tra l’Iran sciita e il regno sunnita, la cessazione delle ostilità implica che l’Iran e i suoi procuratori si ritireranno. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha dichiarato il 10 marzo che «qualsiasi sforzo per attenuare le tensioni nella regione… è nel nostro interesse», aggiungendo che gli Stati Uniti accolgono con favore l’accordo.

Ma il successo della Cina nel Golfo Persico indica un crollo dei tentativi americani di contenere la leadership globale della Cina nelle telecomunicazioni e nella tecnologia dell’intelligenza artificiale. La capacità della Cina di trasformare tecnologicamente le economie regionali è un fattore chiave dei suoi sforzi diplomatici.

L’interesse immediato della Cina per la stabilità regionale deriva dalla sua dipendenza dal petrolio del Medio Oriente. L’ultima cosa che Pechino vuole è un conflitto regionale che possa interrompere le forniture di energia. Ma i piani della Cina per la regione includono il suo potenziale industriale in un’espansione delle infrastrutture eurasiatiche guidata da Pechino.

La diplomazia cinese ha preparato la dichiarazione congiunta tra Arabia Saudita e Iran, che elogia «la nobile iniziativa di Sua Eccellenza il Presidente Xi Jinping», negli ultimi mesi e alla luce del sole. La Turchia, che nell’ultimo anno ha migliorato le relazioni sia con gli Stati del Golfo che con Israele, occupa un posto centrale nel piano cinese.

La crescente influenza della Cina è evidente dai dati commerciali, che mostrano come le sue esportazioni verso i Paesi della regione siano circa raddoppiate negli ultimi tre anni.

Lo scorso dicembre, la Cina ha rilasciato una dichiarazione congiunta con l’Arabia Saudita e altri membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo, in cui si accusava l’Iran di essere un sostenitore delle organizzazioni terroristiche regionali e si metteva in guardia dalle ambizioni nucleari dell’Iran.

È stata la prima volta che Pechino si schierava nel conflitto tra l’Arabia Saudita e l’Iran. Pechino ha già firmato negli anni scorsi un accordo nel quadro Bri con Teheran che prevede una forte presenza militare e infrastrutturale cinese in Iran. L’Iran dipende in larga misura dalla Cina per i prodotti manifatturieri, comprese le armi e soprattutto la tecnologia missilistica. L’influenza di Pechino su Teheran è quindi enorme. Sebbene la Cina si opponga formalmente alle sanzioni occidentali contro l’Iran, il regime di sanzioni conferisce alla Cina un quasi monopolio sulle principali importazioni iraniane.

La Cina, ad oggi, ha una sola base militare in Medio Oriente, anzi una sola al mondo, con meno di 2.000 effettivi e solo 200 truppe da combattimento a Gibuti.

Pechino ha poi un piano per trasformare le economie della regione con infrastrutture digitali, porti, ferrovie, energia solare guidata dall’intelligenza artificiale e mezzi per salvare le economie in crisi.

Huawei ha partecipato alla costruzione di reti 5G nella maggior parte degli Stati del Golfo nonostante le preoccupazioni degli Stati Uniti. All’inizio del 2022, gli Emirati Arabi Uniti hanno interrotto le trattative per l’acquisto del caccia stealth americano F-35 dopo che Washington ha chiesto agli Eau di escludere i sistemi di banda larga mobile 5G che intendevano acquistare da Huawei. Dubai ha mantenuto l’accordo con Huawei e ha invece acquistato 80 caccia francesi Rafale.

Il progetto Red Sea di Huawei, firmato nel 2019, prevede la costruzione di una rete solare abilitata all’intelligenza artificiale che fornirà energia a una città di un milione di persone: Neom.

Il principe Saud dichiarò a Londra: «La Cina è il nostro principale partner commerciale. È anche il più grande partner commerciale della maggior parte dei Paesi. E questa è una realtà con cui dovremo fare i conti. Per noi la Cina è un partner importante e prezioso in molti settori. Abbiamo ottimi rapporti di lavoro in molti settori. Ma abbiamo detto e ripetiamo sempre che guarderemo ai nostri interessi. E li cercheremo a ovest e a est».

Con l’Iran già sempre più alleato della Russia, una maggiore cooperazione tra Mosca, Pechino, Riyadh e Teheran potrebbe comportare problemi per le capitali occidentali e per l’Ucraina, riporta BneIntelliNews.

Alla notizia dell’accordo raggiunto a Pechino, molti in Iran ne hanno minimizzato l’importanza e alcuni hanno detto che forse dovrebbero essere i libanesi a essere più contenti di tutti, perché l’accordo potrebbe significare un po’ più di stabilità economica per Beirut, dove la rivalità tra le influenze iraniane e saudite è intensa.

Secondo fonti di BneIntelliNews, «l’accordo non è così grande come sembra (…) simbolicamente può sembrare grande, ma strategicamente non cambia il modo in cui Teheran agisce nella regione (…) L’ultimo leader iraniano che ha tentato di colmare il divario tra Teheran e Riyad è stato Akbar Hashemi Rafsanjani e non sembra che l’ayatollah Khamenei abbia cambiato la sua posizione sullo Stato sunnita».

Maddalena Ingrao