GIAPPONE. Takaichi disponible a incontrare XI. Pechino ribadisce: il Giappone è insicuro per i cinesi

Lunedì, il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi ha espresso la sua disponibilità a tenere colloqui diretti con il Presidente cinese Xi Jinping, nel contesto delle tensioni bilaterali in corso su Taiwan.

“Sono ottimista” riguardo all’incontro con Xi, ha dichiarato Takaichi in un dibattito tra i leader del partito politico giapponese, secondo quanto riportato da Jiji Press. “Valuterò la possibilità di un dialogo diretto (con Xi), in modo che la posizione del Giappone sia compresa appieno.”

Le relazioni tra Cina e Giappone si sono deteriorate da novembre, quando Takaichi ha affermato che un attacco cinese a Taiwan potrebbe costituire legalmente una “situazione di minaccia alla sopravvivenza”, consentendo potenzialmente al Giappone di esercitare il diritto all’autodifesa collettiva, riporta Anadolu.

Le dichiarazioni hanno suscitato una forte reazione da parte di Pechino, che ha sconsigliato ai cittadini cinesi di recarsi in Giappone e ha ripristinato il divieto di importazione di prodotti ittici giapponesi, tra le altre misure. Il 26 gennaio la Cina ha messo di nuovo in guardia i suoi cittadini dal recarsi in Giappone durante le imminenti festività del Capodanno cinese, citando il deterioramento della sicurezza pubblica, con Tokyo e Pechino impegnate in una disputa diplomatica.

Il numero di visitatori cinesi in Giappone è crollato del 45% il mese scorso rispetto all’anno precedente, attestandosi a circa 330.000, a seguito della disputa. Il Ministero degli Esteri cinese ha ribadito il suo avvertimento ai viaggiatori, invitando i cittadini a evitare di recarsi in Giappone, soprattutto durante le lunghe festività del Capodanno cinese a febbraio, riporta Channel News Asia.

“Recentemente, la sicurezza pubblica in Giappone è peggiorata, con frequenti episodi di atti illegali e criminali contro i cittadini cinesi”, ha dichiarato il Dipartimento degli Affari Consolari del Ministero degli Esteri cinese in una nota. “I cittadini cinesi in Giappone affrontano gravi minacce alla sicurezza”, ha affermato il Dipartimento che ha inoltre ricordato che si sono verificati una serie di terremoti in alcune zone del Paese, che hanno causato feriti.

In merito a una possibile revisione dei tre principi non nucleari del Giappone, Takaichi ha affermato che lavorerà per “sviluppare un sistema per proteggere i nostri cittadini, il territorio, le acque e lo spazio aereo in qualsiasi momento.”

Prima di assumere l’incarico lo scorso anno, Takaichi aveva messo in discussione uno dei tre principi, che impone al Giappone di non consentire l’introduzione di armi nucleari nel Paese.

Durante il dibattito, Takaichi ha anche affermato che si dimetterà immediatamente se la coalizione di governo composta dal Partito Liberal Democratico e dal Partito dell’Innovazione Giapponese non riuscirà a ottenere la maggioranza alle elezioni della Camera dei Rappresentanti.

Le sue dichiarazioni sono arrivate un giorno prima dell’inizio ufficiale della campagna elettorale di 12 giorni per le elezioni generali dell’8 febbraio, che avrà inizio martedì.

Maddalena Ingrao

