STATI UNITI. Trump manda lo Zar dell’immigrazione nel Minnesota in rivolta. I repubblicani gli si rivoltano contro

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’invio di un alto funzionario nello stato del Minnesota, mentre cresceva l’indignazione per i raid militarizzati contro l’immigrazione della sua amministrazione e per l’uccisione di un secondo manifestante a Minneapolis. Lunedì Trump ha dichiarato che Tom Homan, il suo uomo di punta per la sicurezza delle frontiere, sarebbe arrivato nello stato più tardi e avrebbe riferito “direttamente a me”.

L’incarico suggeriva che il 79enne presidente repubblicano stesse cercando di riprendere il controllo su una situazione politica e di sicurezza in rapido deterioramento, riporta TRT. Minneapolis è diventata il fulcro dello scontro tra Trump e un numero crescente di americani sulla sua repressione dell’immigrazione a livello nazionale.

Un giudice federale di Minneapolis avrebbe dovuto valutare lunedì se l’impiego di agenti federali – molti dei quali mascherati, pesantemente armati e non identificati – violasse la sovranità dello stato del Minnesota. E al Congresso, i Democratici minacciano di bloccare i finanziamenti al governo degli Stati Uniti a meno che non vengano riformate le agenzie per l’immigrazione.

L’Immigration and Customs Enforcement, ICE, un’agenzia del Dipartimento per la Sicurezza Interna, è stata trasformata sotto Trump nell’organismo di polizia più finanziato degli Stati Uniti. Ma i sondaggi mostrano una crescente rabbia per le sue tattiche spesso brutali.

Venerdì scorso si è tenuta a Minneapolis, in un freddo gelido, una grande manifestazione di protesta contro i raid e la sparatoria a bruciapelo da parte di un agente dell’ICE ai danni della manifestante Renee Good, una madre di tre figli di 37 anni, avvenuta il 7 gennaio. Sabato, poi, gli agenti dell’immigrazione hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco Alex Jeffrey Pretti, anche lui 37enne, dopo averlo già messo terra. Come Good, l’infermiere del reparto di terapia intensiva era cittadino statunitense.

Nuove manifestazioni sono scoppiate dopo la sua morte a Minneapolis, New York e in altre grandi città. Trump ha finora respinto le preoccupazioni. La sua prima reazione all’omicidio di Pretti è stata quella di insinuare che l’infermiere fosse arrivata con l’intenzione di sparare alla polizia. Pretti aveva con sé una pistola in quel momento, ma non l’ha mai tirata fuori e a quanto pare era già stato disarmato quando è stato colpito. Era in possesso di regolare porto d’armi.

Il Procuratore Generale del Minnesota, Keith Ellison, ha accusato Trump domenica di aver promosso una narrazione “assolutamente folle”. Trump ha ribadito l’insinuazione che la colpa fosse di Pretti quando ha dichiarato domenica al Wall Street Journal: “Non mi piace sparare… ma non mi piace quando qualcuno va a protestare con una pistola molto potente e carica”.

Nel frattempo, un numero crescente di repubblicani sta facendo pressioni per un’indagine più approfondita sulle tattiche federali in materia di immigrazione in Minnesota dopo che un agente dell’ICE ha ucciso Pretti, un segnale che la ricostruzione degli eventi da parte dell’amministrazione Trump potrebbe essere sottoposta a un esame bipartisan.

Il presidente della Commissione per la Sicurezza Interna della Camera, Andrew Garbarino, ha chiesto la testimonianza dei dirigenti dell’Immigration and Customs Enforcement, della Customs and Border Protection e dei Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti, affermando che “la mia massima priorità rimane la sicurezza degli americani”.

Una serie di altri repubblicani al Congresso, tra cui il deputato Michael McCaul del Texas e i senatori Thom Tillis della Carolina del Nord, Bill Cassidy della Louisiana, Susan Collins del Maine e Lisa Murkowski dell’Alaska, hanno insistito per ottenere maggiori informazioni. Il senatore Pete Ricketts, fedele alleato di Trump, ha chiesto “un’indagine prioritaria e trasparente”: “Il mio sostegno al finanziamento dell’ICE rimane lo stesso”, ha dichiarato online il repubblicano del Nebraska, candidato alla rielezione. “Ma dobbiamo anche mantenere i nostri valori fondamentali come nazione, incluso il diritto di protestare e di riunirsi”.

Il candidato repubblicano a governatore del Minnesota, Chris Madel, ha sospeso la sua campagna, affermando di non poter sostenere la “dichiarata vendetta dell’amministrazione Trump sui cittadini del nostro Stato, né di potermi considerare membro di un partito che lo farebbe”.

“L’Operazione Metro Surge si è estesa ben oltre il suo obiettivo dichiarato di rappresentare una vera minaccia per la sicurezza pubblica”, ha affermato Madel nel suo messaggio. “I cittadini statunitensi, in particolare quelli di colore, vivono nella paura. I cittadini statunitensi portano con sé documenti che comprovano la loro cittadinanza. Questo è sbagliato”.

Luigi Medici

