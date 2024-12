GEORGIA. Oltre 400 arresti tra i manifestanti. Uomini in nero bastonano l’opposizione

Oltre 400 persone sono state arrestate durante le proteste contro le decisioni del governo di ritardare la richiesta del paese del Caucaso meridionale di entrare nell’Unione Europea. Circa 30 persone devono affrontare accuse penali, per lo più relative ad accuse di “violenza di gruppo” mirate a rovesciare il governo.

Tra gli incarcerati ci sono due leader dell’opposizione pro-UE del paese. I gruppi per i diritti umani affermano che la repressione non ha precedenti recenti in Georgia, un paese che era stato considerato tra i più filo-occidentali e democratici tra gli stati successori dell’Unione Sovietica, riporta Reuters.

Alcuni manifestanti hanno lanciato fuochi d’artificio e altri proiettili contro la polizia, sostenendo che si stanno difendendo da attacchi con gas lacrimogeni e manganelli. Il ministero degli Interni ha dichiarato lunedì che più di 150 agenti di polizia sono rimasti feriti.

Il partito Georgian Dream, che secondo i funzionari ha vinto le elezioni di ottobre, mentre l’opposizione afferma che vi sono stati brogli elettorali, ha provocato una rabbia diffusa nel paese di 3,7 milioni di abitanti quando ha annunciato il mese scorso che avrebbe sospeso i colloqui di adesione all’UE fino al 2028.

Georgian Dream afferma di essere favorevole a una politica pragmatica con la Russia, che sostiene due regioni che si sono separate dalla Georgia dopo che ha lasciato l’Unione Sovietica. Il partito afferma che il suo obiettivo è salvaguardare la pace durante la guerra in Ucraina, che è stata distrutta dalle forze d’invasione russe dall’inizio del 2022.

I paesi occidentali hanno condannato la repressione e l’ambasciatore dell’UE in Georgia ha affermato lunedì che merita sanzioni.

Il difensore civico della Georgia Levan Ioseliani, un ex politico dell’opposizione nominato da Georgian Dream, ha affermato martedì che il suo ufficio ha visitato 327 detenuti, di cui 225 hanno dichiarato di essere stati maltrattati e 157 di avere ferite visibili.

La polizia ha riferito di aver trovato fuochi d’artificio e oggetti per realizzare bombe molotov presso due sedi centrali di partiti di opposizione. Entrambe le parti hanno affermato che gli oggetti erano stati piazzati.

Durante un briefing di lunedì, il primo ministro Irakli Kobakhidze ha definito i locali dei partiti un “focolaio di violenza” e ha affermato che il loro tentativo di prendere il potere era fallito.

Gang di uomini mascherati in nero hanno iniziato ad attaccare politici dell’opposizione, attivisti e alcuni giornalisti negli ultimi giorni. I sostenitori dell’opposizione chiamano le gang “titushky”, una parola ucraina per i teppisti che hanno attaccato gli oppositori di un governo filo-russo prima della rivoluzione di Maidan del 2014 che ha spinto il presidente a fuggire a Mosca.

Le autorità georgiane hanno affermato di non essere coinvolte negli attacchi e li condannano. I funzionari del partito al governo hanno suggerito che sono stati compiuti dall’opposizione per incastrare il Sogno Georgiano.

Anna Lotti

