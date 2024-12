GEORGIA. La protesta dimenticata scuote le piazze

Negli ultimi giorni si è registrata una mobilitazione di massa spontanea e senza precedenti di cittadini in Georgia per protestare contro il recente annuncio del partito al governo Gerogian Dream (GD) secondo cui il paese avrebbe sospeso la sua richiesta di adesione all’UE fino al 2028.

Quasi sotto silenzio nel flusso mediatico generale distratto dagli eventi siriani e sudcoreani, nella notte del 30 novembre, i residenti di 18 città e paesi avrebbero partecipato a una qualche forma di protesta auto-organizzata, oltre che a Tbilisi. Questo numero sarebbe ora salito a quasi 30 insediamenti, poiché sempre più georgiani si sono schierati in solidarietà con le decine di migliaia di persone nella capitale che continuano a radunarsi presso l’edificio del parlamento ogni sera.

La Georgia sta attualmente vivendo un’ondata di disordini, innescata dall’annuncio del Primo Ministro Irakli Kobakhidze del 28 novembre secondo cui la Georgia avrebbe sospeso il suo processo di adesione all’UE fino al 2028 e non avrebbe accettato alcun finanziamento dall’UE fino a quella data.

Tuttavia, la rivolta nazionale ha come obiettivo la politica di GD nel suo complesso, che i georgiani accusano di perseguire un percorso sempre più anti-europeo a favore di legami più stretti con il Cremlino, oltre a aver manipolato le elezioni parlamentari del 26 ottobre e usurpato il potere, riporta BneIntelliNews.

Nelle elezioni parlamentari del 26 ottobre, GD ha perso in tutti i distretti di Tbilisi, ma ha ricevuto un sostegno molto elevato nelle aree rurali più povere della Georgia, in alcuni casi fino all’85-90%. Mentre l’opposizione filo-occidentale georgiana attribuisce il 54% dei voti che i dati ufficiali affermano che Georgian Dream ha preso alle elezioni di ottobre a frodi diffuse e violazioni elettorali sistemiche.

Le proteste sostenute continuano a diffondersi in tutto il paese, anche nelle piccole città politicamente inattive con una popolazione di 10.000 o meno abitanti, a dimostrazione del livello di rabbia che la sospensione dell’adesione all’UE ha scatenato, in particolare tra coloro che hanno votato per GD in base alla promessa della campagna elettorale di garantire l’adesione della Georgia all’Unione Europea.

“In tutta la Georgia, la gente si sta ribellando al regime del burattinaio russo. Dalla capitale alle città più piccole, questo è un momento senza precedenti nella nostra storia (…) Il messaggio [dei manifestanti] è chiaro: ridatemi il mio voto! Ridatemi il mio futuro europeo!”, ha scritto su X la presidente filo-occidentale della Georgia Salome Zourabichvili nelle prime ore del 3 dicembre.

Il 3 dicembre, la Corte costituzionale della Georgia ha stabilito di respingere le cause legali presentate dal presidente e dai leader dell’opposizione il 19 novembre in merito alla natura incostituzionale delle elezioni di ottobre.

Le università e le scuole stanno formando un elemento centrale della resistenza. Il 2 dicembre, gli studenti delle scuole in tutta la Georgia hanno lanciato uno sciopero e hanno iniziato a protestare contro la violenza della polizia durante la dispersione dei manifestanti a Tbilisi. Secondo fonti aperte, alle 13:00 del 2 dicembre, gli studenti di 15 scuole in tutto il paese erano in sciopero e quel numero è in crescita.

Il Ministero dell’Istruzione ha rilasciato una dichiarazione il 3 dicembre criticando le azioni delle istituzioni, sostenendo che “tali azioni violano i diritti costituzionali dei minori a ricevere un’istruzione generale”. Le azioni sono andate avanti nonostante queste minacce. Gli scioperi scolastici si sono diffusi altrove in Georgia, compresi i villaggi.

Nel frattempo, le proteste notturne continuano sulla Rustaveli Avenue di Tbilisi, tra la crescente preoccupazione per la brutalità inflitta ai manifestanti che vengono catturati e arrestati dalla polizia. Nella sola Tbilisi, oltre 250 persone sono state arrestate nelle ultime cinque notti.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/