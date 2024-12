Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera otto aziende provenienti da Russia, Cina e Myanmar. Le restrizioni si applicano a quattro società russe: Aviasnab, Horizon, NtechLab e Video Analysis Technologies.

Gli Stati Uniti hanno informato Kiev che il rifornimento delle forze armate in caso di mobilitazione dei diciottenni sarà attrezzato, ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller, parlando delle prospettive di tale mobilitazione in Ucraina. “In ultima analisi, la decisione sulla composizione delle forze armate spetta agli ucraini. Ciò che abbiamo chiarito loro è che se forniranno forze aggiuntive per partecipare al combattimento, noi e i nostri alleati saremo pronti ad equipaggiare e addestrare queste forze”, ha detto Miller durante il briefing, rispondendo alla domanda se l’amministrazione americana stia invitando l’Ucraina ad espandere la mobilitazione.

In Ucraina dal 12 dicembre verrà interrotta la fornitura di gas nella città di Pokrovs’k nella parte della DPR controllata dalle autorità ucraine. Lo ha riferito la società ucraina Donetskoblgaz. La caduta della città in mano russe è prevista a breve.

Zelenskyj, durante i negoziati con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump a Parigi, ha insistito per far invitare Kiev nella NATO, riferisce Bloomberg. “Non possiamo far parte della NATO adesso, ma possiamo ricevere un invito ad aderire alla NATO”, ha detto. Secondo la pubblicazione, Zelenskyj ha cercato di trasmettere il punto secondo cui l’Ucraina può negoziare un cessate il fuoco solo da una posizione di forza.

In Russia la Duma di Stato ha adottato un disegno di legge che estende lo status di veterano di combattimento ai partecipanti all’operazione speciale nella regione di Zaporizzia e Cherson dal momento in cui sono stati accettati nella Federazione Russa.

Il Numero Uno della SVR Sergej Naryshkin ha fatto dichiarazioni molto pesanti nei confronti dell’Occidente: “La Russia è vicina al raggiungimento dei suoi obiettivi SVO. Un’ulteriore escalation non solo non porterà all’esaurimento della Russia, ma avvicinerà la sconfitta strategica dello stesso Occidente; Gli anglosassoni stanno perdendo i nervi, ciò è dimostrato dal loro passaggio al terrore aperto e dai tentativi di eliminare fisicamente gli avversari; Le APU sono sull’orlo del collasso; L’Occidente prevede di combattere con la Russia fino all’ultimo ucraino, per poi costringere gli Stati baltici, gli europei dell’Est e, in futuro, i tedeschi a combattere; gli Stati Uniti stanno perdendo l’iniziativa su tutti i fronti, dal Medio Oriente all’Asia e all’Africa, e nello spazio post-sovietico stanno addirittura fallendo. Lo spazio post-sovietico resta una direzione prioritaria degli attacchi da parte dei servizi segreti americani e britannici. L’Occidente è abbastanza pronto ad adottare misure estreme per mantenere il proprio dominio”. La rete degli analisti militari russi ha criticato le dichiarazioni di Naryshkin sulla parte del raggiungimento degli obiettivi della SVO affermando che resta ancora molto da fare.

Mentre sulla lunghezza d’onda della predominanza russa sul conflitto con l’Ucraina, Vladimir Putin ha dichiarato: “Una quantità sufficiente di Oreshnik annulla effettivamente (la necessità di utilizzare armi nucleari”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Di notte, i vettori missilistici russi Tu-95MS hanno condotto un addestramento simulando il lancio di missili. Nella regione di Kursk, il gruppo di truppe Sever sta conducendo battaglie nel nord del distretto di Sudžanskij. I rapporti postati nella social sfera indicano che l’”Unità del Corpo dei Marines e delle forze aviotrasportate del gruppo “Nord” hanno liberato l’insediamento di Novoivanovka, nella regione di Kursk. In un post si legge: “Come risultato dei combattimenti e dei tentativi di mantenere l’insediamento catturato, le forze armate ucraine hanno perso più di 1.200 uomini. In totale, in 3 giorni di pesanti combattimenti, le unità del gruppo di truppe “Nord” hanno eliminato 2 importanti centri di difesa nemici: Plekhovo e Novoivanovka!”.



Secondo fonti ucraine “Le forze armate russe sono entrate nel territorio della regione di Sumy”. Secondo gli analisti russi le truppe russe sono riuscite a conquistare la zona di confine vicino al villaggio di Alessandria, nella regione di Sumy. Il compito probabile è quello di tagliare i rifornimenti al gruppo ucraino nella regione di Kursk.

In direzione Pokrovs’k, le forze armate russe hanno preso l’insediamento Novotroits’ke, stanno effettuando un rastrellamento nel villaggio di Shevchenko e continuano a fare pressione nella zona di Vidrodzhennia, Dachens’ke e Pustynka. La situazione per le forze armate ucraine nella direzione dei canali ucraini è definita “molto difficile”. Secondo altre fonti i russi hanno già prodotto la tasca a Dachens’ke.

Nella direzione di Kurachove, le truppe russe si stanno facendo strada da Stari Terny (sponda nordoccidentale del bacino) verso la periferia occidentale di Kurachove. In caso di successo, l’operazione interromperà la principale via di rifornimento delle forze armate ucraine nella città, che viene presa d’assalto anche dall’esercito russo da est. Altre fonti riportano che il fronte si sta livellando a nord del bacino idrico di Kurakhivs’ke.

In direzione Vremivka, le forze armate russe stanno avanzando a nord di Rivnopil’ verso Velyka Novosilka. Il comando russo intende iniziare a fare pressione sulla cascata di villaggi in direzione Vremivka e da ovest (ora gli attacchi provengono da sud e da est), privando le forze armate ucraine della strada Vremivka-Uspenivka. Gli ultimi aggiornamenti riferiscono che le forze armate russe iniziano a spostarsi a nord-est di Rivnopil’. Dopo che le forze armate ucraine sono riuscite a a rallentare l’avanzata russa a Velyka Novosilka e Novy Komar, la serie di villaggi in direzione Vremivka cominciò ad essere coperta da ovest, creando un altro accerchiamento operativo e costituendo una minaccia per le forze armate ucraine.

Sul fronte Zaporižžja, i gruppi d’assalto russi stanno combattendo battaglie offensive. La mancanza di attrezzature manovrabili per trasportare i combattenti sulla linea di difesa ucraina sta pesando sul fatto che gli ucraini sparano dall’artiglieria e colpiscono gli aerei d’attacco con i droni; le forze principali dell’esercito russo non sono entrate in battaglia; le forze armate ucraine stanno cercando di rafforzare la linea di difesa.

Nella regione di Belgorod, vicino al villaggio di Dvuluchnoye, distretto di Valuysk, tre civili sono rimasti feriti a seguito del lancio di un ordigno esplosivo da un drone su un’auto in movimento. Sotto i colpi Murom e Shebekino.

Nella DPR di Gorlovka, le forze armate ucraine hanno lanciato un IED su un’auto, un uomo è rimasto ferito.

Graziella Giangiulio

