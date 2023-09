ENERGIA. Ritorna l’idea del gasdotto Transcaspico diretto verso l’Europa

Il gasdotto Transcaspico – Tcgp è di nuovo sotto l’occhio dei riflettori, ma è improbabile che possa fornire gas all’Europa energivora e affamata. Dopo il fallimento del secondo tentativo di realizzare il progetto alcuni anni fa l’attenzione oggi , alla luce del sanzioni e del necessità europee, lo hanno fatto tornare all’attenzione.

Anni fa l’accordo sul Blue Stream, che forniva gas alla Turchia dalla Russia sotto il Mar Nero, bloccò il progetto. Poi la scoperta di grandi volumi di gas al posto del petrolio nel giacimento offshore di Shah Deniz in Azerbaigian che hanno reso superfluo fare affidamento sul gas del Turkmenistan per riempire un gasdotto dall’Azerbaigian verso l’Europa, riporta AT.

A tutto ciò si è aggiunta la storia del progetto Nabucco, che sarebbe andato dal Caucaso meridionale all’hub del gas di Baumgarten nell’Austria orientale. Si prevedeva tuttavia che questo gas provenisse principalmente, se non esclusivamente, da fonti offshore dell’Azerbaijan recentemente scoperte e da altre come Shah Deniz di cui si prevedeva l’espansione.

Ora da qualche tempo si parla ancora una volta di Tcgp. Questo di cui si parla oggi, tuttavia, non è il gasdotto da terra a terra da 31 miliardi di metri cubi all’anno originariamente previsto 25 anni fa. Si tratta di un gasdotto più piccolo e più corto che collega le piattaforme di produzione di gas offshore del Turkmenistan alle piattaforme di produzione di gas offshore dell’Azerbaigian.

Proposto per la prima volta subito dopo la morte del primo presidente del Turkmenistan, Saparmurat Niyazov, nel 2006, con un volume di 10 miliardi di metri cubi/anno, potrebbe essere diventato parte del progetto Tcgp alla fine degli anni 2000.

Il Turkmenistan non ha mai appoggiato questo progetto. Se il Turkmenistan avesse mai voluto costruire questo gasdotto più piccolo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento negli ultimi 15 anni. Per ragioni sia di politica che di prestigio, tuttavia, ha resistito alla realizzazione del gasdotto da riva a riva da 31 miliardi di metri cubi/anno.

Tuttavia, i disaccordi diplomatici e di altro tipo tra Turkmenistan e Azerbaigian, il dominio militare della Russia nella regione e la mancanza di un trattato che definisca lo status giuridico del Mar Caspio si sono combinati per bloccare il progetto.

È questo progetto che è riemerso negli ultimi due anni, sotto il patrocinio di un’iniziativa organizzata dall’ex ambasciatore statunitense in Turkmenistan Allan Mustard, che ha formato la società privata TransCaspian Resources Inc con sede in Florida per la proposta.

Il volume stimato per questo gasdotto più piccolo sarebbe di 8-10 miliardi di metri cubi/anno. Il deposito offshore del Turkmenistan è sviluppato dalla società malese Petronas e non è più “incagliato” ma è invece convogliato a terra nel sistema di distribuzione nazionale del gas del Turkmenistan.

Quest’estate il presidente turkmeno Serdar Berdimuhamedov è stato in Ungheria, dove è stato raggiunto un accordo di principio sulle importazioni di gas. Tuttavia, il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha insistito sul fatto che si trattava della costruzione del gasdotto originale da riva a riva da 31 miliardi di metri cubi/anno. Ciò implica una rivitalizzazione del vecchio progetto Nabucco con il suo gasdotto verso l’Austria.

Quel gasdotto da terra a terra è quello su cui Szijjártó ha rilasciato la sua dichiarazione pubblica. Richiederebbe un’intera nuova infrastruttura dall’Azerbaigian all’Europa che corra parallela all’attuale Corridoio Meridionale del Gas. Sarebbe necessario lavorare anche nell’Europa centrale e sudorientale affinché il gas raggiunga i consumatori.

Il Turkmenistan ha già completato alcuni anni fa il gasdotto Est-Ovest, Ewp, che attraversa il sud del paese dai suoi principali giacimenti di gas. Resta ancora del lavoro tecnico da fare per la preparazione si tratta del transito del gas, ad esempio molto probabilmente dell’installazione di compressori.

L’Ewp esiste e il suo terminale non è lontano dalla costa del Mar Caspio. La costruzione del vero e proprio Tcgp da riva a riva è tecnicamente semplice, poiché è lungo solo 300 chilometri e può essere posato attraverso una dorsale sottomarina poco profonda tra i due paesi. Sarebbe il modo per l’Europa di ricevere 31 miliardi di metri cubi/anno di gas dal Turkmenistan.

È quindi significativo che, solo pochi giorni dopo il memorandum d’intesa non vincolante dell’Ungheria con il Turkmenistan per le future importazioni di gas, Szijjártó abbia firmato protocolli simili anche con Azerbaigian e Turchia per quantità simili di importazioni di gas. Questi paesi sono molto più vicini e già esportano gas verso l’Europa. Le loro industrie petrolchimiche nazionali sono ben sviluppate e altamente competenti dal punto di vista tecnico, in contrasto con quelle del Turkmenistan.

A quanto pare, quindi, sarà l’Azerbaigian a fornire all’Europa il gas proveniente dalla regione del Mar Caspio nel prossimo futuro, e in quantità crescenti.

Anna Lotti