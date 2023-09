COREA DEL NORD. Pyongyang è già potenza nucleare. Parola di Kim Jong Un

La Corea del Nord si è mossa questa settimana per consacrare il suo status di potenza nucleare con un emendamento alla sua costituzione.

La mossa, riportata giovedì dai media statali, è arrivata quando il leader del paese Kim Jong Un ha promesso di accelerare la produzione di armi nucleari per scoraggiare quelle che secondo lui erano provocazioni statunitensi.

L’Assemblea popolare suprema ha adottato all’unanimità la revisione secondo la quale la Corea del Nord “sviluppa armi altamente nucleari per garantire” il suo “diritto all’esistenza” e per “scoraggiare la guerra”, ha riferito Kcna.

«La politica di rafforzamento della forza nucleare della Rpdc è stata resa permanente come legge fondamentale dello Stato, che nessuno può infrangere con nulla», ha detto il leader nordcoreano Kim Jong Un in un discorso al parlamento, riporta Reuters.

Kim ha continuato sottolineando «la necessità di portare avanti il lavoro per aumentare esponenzialmente la produzione di armi nucleari e diversificare i mezzi di attacco nucleare e dispiegarli in diversi servizi».

«Finché la nostra Repubblica esiste come paese socialista, e finché esiste sulla terra il nucleo della tirannia imperialista che cerca di distruggere l’indipendenza e il socialismo, l’attuale status di stato dotato di armi nucleari non deve mai essere cambiato o concesso, e piuttosto, L’energia nucleare deve essere continuamente incrementata e il nostro partito e il nostro governo ritengono che dobbiamo rafforzarla secondo un rigido giudizio strategico», ha poi detto nel suo ampio intervento.

E ha detto che le esercitazioni militari statunitensi e il dispiegamento di risorse strategiche nella regione sono state provocazioni estreme.

Il ministero dell’Unificazione della Corea del Sud ha affermato che la costituzione rivista mostra la “forte volontà” di Pyongyang di non abbandonare il suo programma nucleare.

«Sottolineiamo ancora una volta che la Corea del Nord dovrà affrontare la fine del suo regime se utilizzerà armi nucleari», ha avvertito in una nota Seul.

L’emendamento all’articolo 58 della Costituzione nordcoreana arriva un anno dopo che la Corea del Nord ha ufficialmente sancito per legge il diritto di utilizzare attacchi nucleari preventivi per proteggersi, una mossa che, secondo Kim, avrebbe reso il suo status nucleare “irreversibile”.

Kim ha esortato i funzionari a promuovere ulteriormente la solidarietà con le nazioni che si oppongono agli Stati Uniti, denunciando la cooperazione trilaterale tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone come la “versione asiatica della NATO”.

«Questa è solo la peggiore minaccia reale, non una retorica minacciosa o un’entità immaginaria», ha detto.

L’obiettivo politico di Kim Jong un è chiaro: inserire la politica nucleare nella Costituzione è sì una mossa simbolica, ma che dichiara l’intenzione nordcoreana di avere una forza nucleare permanente sulla quale non negozierà.

Nel suo discorso, poi, Kim ha affermato che garantire un importante rinnovamento dell’economia del paese è “il compito più urgente per il governo” e ha esortato il settore agricolo a lavorare di più per promuovere il benessere della popolazione: «Nei settori economici responsabili dei 12 punti più alti dello sviluppo economico nazionale, dobbiamo raggiungere nuovi slanci produttivi e risultati innovativi con lo spirito combattivo e combattivo delle generazioni precedenti che hanno aperto la grande era Chosun nella storia della repubblica, e guidare più vigorosamente la costruzione economica socialista complessiva.

In particolare, nell’attuazione completa del programma rivoluzionario rurale per la nuova era proposto dal nostro Partito, il settore agricolo deve espandersi con più coraggio e aumentare continuamente il forte sostegno da parte dello Stato per trasformare il sogno secolare del nostro popolo in una grande realtà il più presto possibile».

La Corea del Nord ha sofferto gravi carenze alimentari negli ultimi decenni, inclusa la carestia negli anni ’90, spesso a seguito di disastri naturali, e gli esperti internazionali hanno avvertito che la chiusura delle frontiere durante la pandemia di Covid-19 ha peggiorato le questioni di sicurezza alimentare.

Antonio Albanese