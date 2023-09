UKRAINERUSSIAWAR. Blinken apre a incontro Putin-Biden. NYT smentisce Stoltenberg sulla controffensiva ucraina

Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken ha ammesso la possibilità di ristabilire i legami tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti e un incontro tra i presidenti dei due Paesi, Vladimir Putin e Joe Biden: «Mai dire mai. In definitiva, tutti, a cominciare dagli ucraini, vogliono una pace giusta e duratura. Vediamo se arriveremo mai al punto in cui ciò sarà possibile», ha detto il Segretario di Stato americano.

A fare da contraltare una nuova uscita del segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg. Stoltenberg ha detto a Kiev che le truppe ucraine «stanno gradualmente prendendo il sopravvento» nella loro controffensiva. Il presidente dell’Ucraina Vladimir Zelenskyj ha sottolineato la necessità di rafforzare la difesa aerea. Stoltenberg ha affermato di “spingere costantemente” gli alleati della NATO a fornire maggiore sostegno all’Ucraina e ad accelerare le forniture. Secondo lui, la NATO ha concluso con le aziende produttrici di armamenti contratti quadro per la fornitura di munizioni per un valore di 2,4 miliardi di euro, compresi ordini fermi per un valore di 1 miliardo di euro. Stoltenberg ha anche condannato gli attacchi russi vicino al confine dell’Ucraina con la Romania, membro della NATO. Ha detto che non c’erano prove che gli attacchi fossero un attacco deliberato alla Romania, ma li ha definiti “sconsiderati” e “destabilizzanti”.

A sconfessare la parole di Stoltenberg è The New York Times. «Ad agosto, il territorio che passava dalla Russia all’Ucraina, o viceversa, era più piccolo che in qualsiasi altro mese del conflitto. Kiev ha ottenuto piccoli guadagni nel sud e la Russia nel suo insieme ha conquistato un po’ più di territorio, soprattutto nel nord-est. Lungo tutta la linea del fronte c’è una lotta ostinata per ogni chilometro di territorio (…) La controffensiva dell’Ucraina stenta ad avanzare in campo aperto nel sud del Paese. Se sommiamo i successi di entrambe le parti, rispetto all’inizio dell’anno, la Russia controlla quasi 518 km quadrati in Ucraina in più di territorio».

Stando poi agli esperti del King’s College di Londra, il numero delle truppe russe sul campo di battaglia supera di quasi tre volte il numero di quelle ucraine. Con una popolazione più numerosa a riempire i suoi ranghi, la Russia potrebbe trovare una difesa a lungo termine nel suo interesse. «L’intera strategia in Ucraina prevede che i russi permettano agli ucraini di sfondare le difese, uccidere quante più persone possibile e distruggere quanto più equipaggiamento occidentale possibile (…) Se risultasse improbabile che l’Ucraina conquisti un territorio significativo, il sostegno occidentale potrebbe indebolirsi, a causa della mancanza di volontà politica o della riluttanza a fornire più armi. L’Ucraina continua a superare le difese russe nel sud del paese. Tuttavia, il tempo sta per scadere perché la controffensiva ucraina possa ottenere significative conquiste territoriali. Il prossimo mese sono previste forti piogge e il terreno fangoso potrebbe impedire l’uso di attrezzature pesanti».

Delle tre repubbliche baltiche, l’Estonia è quella apparentemente più attiva. Il governo estone ha sostenuto la proposta di un embargo commerciale totale contro la Russia. Lo ha scritto il ministro degli Esteri della Repubblica, Margus Tsahkna, sul social network X. La proposta prevede anche il blocco del transito di merci già soggette a sanzioni, ha affermato il capo del ministero degli Esteri estone.

Il Parlamento di Tallinn però non ha approvato la legge sulla demolizione dei monumenti sovietici. Il Riigikogu non ha approvato la legge sullo smantellamento già respinta dal presidente Alar Karis all’inizio di marzo, come riprta il servizio stampa parlamentare.

Nel frattempo, il segretario alla Difesa britannico Grant Shapps ha discusso con il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj delle possibilità di rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina durante la sua visita a Kiev. Ciò avviene nel contesto dei timori che la Russia possa colpire le infrastrutture energetiche critiche in inverno. Zelenskyj ha toccato il tema della cooperazione tra Kiev e Londra nel settore della difesa, che, secondo lui, ha permesso all’Ucraina di espandere significativamente le sue capacità sul campo di battaglia attraverso armi a lungo raggio.

A Mosca, Vladimir Putin ha firmato la legge che istituisce il 30 settembre come giorno della riunificazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, delle regioni di Zaporozhye e Kherson con la Russia.

Il Presidente russo, poi, ha incontrato, on line, i nuovi funzionari eletti recentemente. Putin ha toccato diversi temi con i neoeletti: dalla tutela dei veterani e dei soldati al fronte all’economia.

«In Russia è giunto il momento per nuove opportunità per lo sviluppo delle economie regionali; la pressione esterna è diventata un potente incentivo per la crescita della produzione interna» ha detto Putin. «Ci sono molte domande, ma voglio sottolineare che abbiamo tutte le possibilità per prendere queste decisioni, non importa quanto strano possa sembrare a qualcuno dall’esterno, a coloro che si aspettavano che qui tutto crollasse».

A quanto risulta dai dati di FlightRadar24, un business jet militare russo è atterrato a Pyongyang a inizio settimana, pochi giorni dopo il ritorno di Kim Jong Un da ​​un viaggio in Russia. L’aereo Il-62M dell’aeronautica russa è decollato da Mosca a Pyongyang ed è arrivato martedì mattina. Si tratta dello stesso aereo che la Russia ha inviato in Corea del Nord in agosto, pochi giorni dopo la fine della visita del ministro della Difesa Sergei Shoigu. Secondo FlightRadar24, appunto, l’aereo è tornato in Russia giovedì 28 settembre, dopo essere rimasto in Corea del Nord per circa due giorni. Secondo gli esperti, a bordo erano presenti ufficiali militari per negoziare la fornitura di armi o tecnologia a Mosca.

Andando poi all’aspetto cinetico del confronto russo-ucraino, il 28 settembre la Russia ha effettuato numerosi attacchi aerei nelle regioni ucraine di Nikolaev, Odessa e Kirovograd. Alcuni droni hanno colpito i loro obiettivi, ma le autorità di Kiev non hanno detto cosa è stato danneggiato. Le difese aeree ucraine hanno abbattuto 34 dei 44 droni Shahed arrivati, ha riferito l’aeronautica ucraina. Quarantaquattro droni rappresentano il numero più alto di droni utilizzati dalla Russia in un singolo attacco questo mese.

Sulla linea del fronte, poi, si segnalano queste situazioni alle 17.00 del 28 settembre 2023.

Per tutta la giornata del 28 settembre, le formazioni ucraine hanno tentato di attaccare la capitale della regione di Bryansk. UAV sono stati abbattuti più volte nel cielo sopra Bryansk, ma non ci sono state vittime o danni.

Nella direttrice di Kherson: concentrazione delle forze armate ucraine e attacchi sulle isole. Le formazioni ucraine continuano ad accumulare forze, mentre contemporaneamente continuano i tentativi di prendere piede sulle isole del Dnepr.

Gli ucraini hanno sbarcato un altro contingente di uomini nella parte nord-orientale dell’isola Aleshkinsky. Tuttavia, le truppe russe hanno colpito l’area di ammassamento. Successivamente, le forze armate ucraine hanno evacuato i feriti in barca nel villaggio di Nikolskoye.

Nella parte centrale dell’isola di Pereyaslavsky, le forze armate russe hanno colpito un posto di osservazione delle formazioni ucraine e anche un’altra imbarcazione con personale che lasciava il villaggio di Nikolaevka.

Secondo gli ucraini, l’aviazione russa sta facendo grande uso di bombe guidate con moduli Umpc. Negli ultimi giorni, le Forze Aerospaziali russe hanno infatti effettuato una serie di attacchi mirati contro le posizioni delle Forze Armate ucraine sulle isole e sulla riva destra del Dnepr. Inoltre, di notte si sono verificate nuovamente esplosioni all’aeroporto di Kulbakino.

Gli ucraini hanno poi schierato nuove unità nelle regioni di Nikolaev e Kherson. E nello stesso Nikolaev, con la distribuzione di programmi per le strade, è iniziato un nuovo ciclo di mobilitazione.

Nella Direttrice Limansko-Kremensky: dopo l’avanzata delle truppe russe verso Torskoye alla fine di giugno nel settore regnava una relativa calma. I combattimenti si sono ridotti a bombardamenti reciproci di artiglieria, attacchi di droni e scontri a fuoco.

Nella foresta di Serebryansky, a ovest di Kremennaya, unità delle forze armate russe stanno prendendo d’assalto singole roccaforti ucraine per assumere una posizione tattica più vantaggiosa.

Allo stesso tempo, il comando ucraino sta cercando di rafforzare le linee. In particolare, si stanno costruendo ulteriori fortificazioni in direzione Dibrov e Balka Zhuravka.

A sud di Seversk c’è una concentrazione di forze ucraine, compreso il trasferimento di veicoli blindati, che possono essere utilizzati sia a Kremennaya che in direzione di Soledar. Allo stesso tempo, lì è stata completata la formazione della prossima unità d’assalto, che è già stata inviata in prima linea. Tuttavia nella zona regna ancora una relativa calma. Il 27 settembre, le parti hanno concordato un cessate il fuoco temporaneo per rimuovere i corpi dalla terra di nessuno per la sepoltura. Le ostilità sono poi riprese un’ora dopo con colpai di artiglierai ucraina.

Direttrice di Kursk: secondo le autorità locali, è stato abbatto un UAV ucraino dalle forze di difesa aerea vicino al villaggio di Makarovka, nel distretto di Kurchatovsky. Altri due aerei sono stati soppressi da apparecchiature di guerra elettronica vicino al villaggio di Gornal, nel distretto di Sudzhansky.

Direttrice di Orekhovsky: tutti i combattimenti nella zona si svolgono vicino alla linea Rabotino-Verbovoye, dove le forze armate ucraine stanno cercando di incunearsi nella difesa russa. C’è una tregua in altri luoghi. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre, le formazioni ucraine hanno deciso di lanciare un attacco alle posizioni russe vicino al villaggio di Novoprokopovka con un gruppo corazzato composto da due carri armati e tre veicoli da combattimento di fanteria. Offensiva respinta dai russi.

Nell’area, gli ucraini stanno effettuando una rotazione: molte altre unità della 71a Brigata Jaeger sono state inviate nelle retrovie e gruppi d’assalto della MTR sono arrivati tra Rabotino e Verbov. In prima linea furono avvistati anche due carri armati Leopard 2A6 di fabbricazione tedesca del 12° battaglione carri armati. Inoltre, combattenti stranieri sono stati trasferiti a Malaya Tokmachka e Novodanilovka.

Graziella Giangiulio e Antonio Albanese