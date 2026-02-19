COREA DEL NORD. Ecco le linee del Nono Congresso del Partito di Kim

Dopo 15 anni di governo di Kim Jong Un, l’imminente Nono Congresso del Partito della Corea del Nord è destinato a rappresentare un punto di cambiamento per il regime. L’Esercito Popolare Coreano può vantare progressi significativi negli obiettivi di modernizzazione dall’ultimo congresso del 2021, sviluppando capacità che vanno dalle testate nucleari tattiche e dai missili a combustibile solido ai nuovi sottomarini.La RPDC ha anche tratto beneficio dalla trasformazione della Russia da attore marginalizzato nella penisola ad alleato con un trattato, che ha posto Kim in una posizione più forte sulla scena globale nonostante alcune tensioni con la Cina.

In cinque anni non tutto è andato secondo i piani: la Corea del Nord ha dovuto affrontare persistenti sfide economiche, tra cui una crisi alimentare, e l’afflusso di informazioni esterne rappresenta una minaccia esistenziale per il controllo ideologico del Partito dei Lavoratori, riporta NKPro.

In queste circostanze, è probabile che il Nono Congresso si concentrerà sul consolidamento dei progressi verso gli obiettivi militari esistenti, ricalibrando i piani economici attorno a obiettivi qualitativi che facilitino il successo.

Restano aperte le questioni del rapporto con gli Stati Uniti, la ridefinizione del confine intercoreano e la successione alla leadership, tutti fattori di rischio.

Uno sguardo al periodo 2021-2025 mostra che la Corea del Nord ha portato a termine la modernizzazione militare, ma ha fatto solo progressi superficiali altrove. I recenti discorsi di Kim suggeriscono che potrebbe ripetere lo schema di critiche del 2021 per rafforzare la propria legittimità, dimostrando responsabilità e allo stesso tempo incolpando sfide esterne e corruzione.

Ci si aspetta che il piano 2026-2031 porrà l’accento sull’implementazione operativa di sistemi collaudati piuttosto che su nuove capacità.

La Corea del Nord potrebbe cercare di aumentare la produzione di testate tattiche, miniaturizzare le testate per più piattaforme e colpire obiettivi specifici. Pyongyang potrebbe puntare alla creazione di una costellazione satellitare: probabilmente cercherà di lanciare altri tre o cinque satelliti nell’ambito degli sforzi per costruire una costellazione satellitare in grado di fornire una copertura continua.

La realizzazione di un sottomarino a propulsione nucleare riceverà una nuova tempistica: i sottomarini d’attacco nucleare tattico diventeranno il fulcro pratico, mentre la produzione di moderne navi da combattimento avrà un ruolo di primo piano nei piani per costruire una marina non più focalizzata solo sulla difesa costiera. L’Esercito Popolare Coreano potrebbe formalizzare un’unità dedicata ai droni all’interno della sua aeronautica, date le crescenti capacità produttive nazionali, la cooperazione con la Russia e gli sforzi per allinearsi alle tendenze globali.

La pianificazione militare continuerà a enfatizzare le capacità di attacco di precisione e la produzione di lanciamissili.

Il congresso presenterà obiettivi in ​​materia di salute pubblica e istruzione a dimostrazione del suo impegno nel migliorare il benessere delle persone. Il partito al governo porrà inoltre l’accento su “disciplina” e “responsabilità”, principi fondamentali per eliminare la corruzione e migliorare le prestazioni. Inoltre, il congresso potrebbe riconoscere l’attività di mercato e la proprietà privata.

Un altro grande interrogativo è il ruolo per le donne vicine a Kim Jong Un, in particolare sua figlia Kim Ju Ae e sua sorella Kim Yo Jong.

Il messaggio generale del Nono Congresso del Partito sarà quasi certamente di trionfo, mostrando l’entità dei progressi compiuti sotto la guida di Kim Jong Un.

Molto importante sarà osservare sia le decisioni specifiche che il linguaggio condizionale adottato dal congresso: qualsiasi reinterpretazione dei confini del Mar Giallo creerebbe immediati focolai di tensione nelle acque contese; una designazione formale della figlia di Kim come successore potrebbe tradire gravi preoccupazioni per la salute del leader; raddoppiare la guerra con i droni e ampliare il dispiegamento di truppe all’estero dimostrerà ulteriormente che la Corea del Nord è un problema globale, estendendo potenzialmente la sua portata oltre la guerra in Ucraina.

Antonio Albanese

