CINA. L’economia è cresciuta nel terzo trimestre 2023

La Cina ha registrato una crescita economica sostenuta nel terzo trimestre, con un miglioramento dei consumi e dell’attività industriale a settembre.

I dati pubblicati il 18 ottobre sono migliori del previsto. Suggeriscono che le recenti misure politiche hanno contribuito a sostenere la timida ripresa, riporta AF.

Il rapido indebolimento della crescita nella seconda economia mondiale a partire dal secondo trimestre ha spinto le autorità a intensificare le misure di sostegno, con la serie di dati di mercoledì che indicano che lo stimolo sta iniziando a guadagnare terreno, anche se una crisi immobiliare e altri venti contrari continuano a rappresentare rischi per le prospettive.

Il prodotto interno lordo è cresciuto del 4,9% nel periodo luglio-settembre rispetto all’anno precedente, secondo i dati rilasciati dall’Ufficio nazionale di statistica, rispetto alle aspettative di un aumento del 4,4% ma più lento dell’espansione del 6,3% nel periodo precedente, secondo quarto, riporta Reuters.

Su base trimestrale, il Pil è cresciuto dell’1,3% nel terzo trimestre, accelerando rispetto allo 0,5% rivisto nel secondo trimestre e al di sopra della previsione di crescita dell’1,0%.

Il governo sta camminando sul filo del rasoio nel tentativo di ripristinare l’equilibrio economico, con i politici che devono affrontare una crisi immobiliare interna, un’elevata disoccupazione giovanile, una fiducia depressa nel settore privato, un rallentamento della crescita globale e tensioni sino-americane su commercio, tecnologia e geopolitica.

Nelle ultime settimane Pechino ha presentato una serie di misure, ma la sua capacità di stimolare la crescita è stata ostacolata dai timori sui rischi del debito e dalla fragilità dello yuan, che quest’anno è stato duramente colpito a causa dell’ampliamento dei differenziali di rendimento mentre i tassi di interesse globali rimangono elevati.

I titoli azionari asiatici hanno ridotto le perdite dopo i dati cinesi migliori del previsto, mentre lo yuan e i dollari australiani e neozelandesi, dipendenti dal commercio, sono rimbalzati. Lo yuan ha toccato il massimo di una settimana a 7,2905 per dollaro.

La produzione industriale e le vendite al dettaglio sono aumentate a settembre. Lo slancio della ripresa suggerisce che l’obiettivo di crescita del governo di circa il 5,0% per l’intero anno 2023 sarà probabilmente raggiunto.

L’ufficio statistico cinese ha affermato che la Cina sarebbe in grado di raggiungere l’obiettivo di crescita del 2023 se la crescita del quarto trimestre superasse il 4,4%.

La produzione industriale a settembre è cresciuta più del previsto del 4,5% rispetto all’anno precedente, ma il ritmo è rimasto invariato rispetto ad agosto, secondo i dati separati. Ci si aspettava un aumento del 4,3%.

Anche la crescita delle vendite al dettaglio, indicatore dei consumi, ha superato le aspettative, aumentando del 5,5% il mese scorso e accelerando rispetto all’aumento del 4,6% di agosto. Gli analisti si aspettavano che le vendite al dettaglio aumentassero del 4,9%.

Gli investimenti in immobilizzazioni sono cresciuti del 3,1% nei primi nove mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, rispetto alle aspettative di un aumento del 3,2%. Nel periodo gennaio-agosto è cresciuto del 3,2%.

Ma la recessione sempre più profonda nel settore immobiliare, che rappresenta quasi un quarto della produzione economica, rappresenta una grande sfida per i politici di Pechino che cercano di mantenere un buon livello di crescita.

Gli ultimi dati hanno sottolineato queste preoccupazioni. Gli investimenti immobiliari nei primi nove mesi del 2023 sono diminuiti del 9,1% rispetto all’anno precedente, dopo il crollo dell’8,8% nel periodo gennaio-agosto. Gli investimenti in attività fisse da parte delle imprese private sono diminuiti dello 0,6% nel periodo gennaio-settembre su base annua, evidenziando la debole fiducia del settore privato.

La crisi immobiliare ha colpito alcuni dei più grandi sviluppatori del paese.

Un periodo di grazia per il pagamento di una cedola di 15 milioni di dollari da parte di Country Garden Holdings, il più grande promotore immobiliare privato della Cina, è scaduto, alimentando i timori che fosse inadempiente sul suo debito offshore. Gli sforzi dei policy maker per sostenere le grandi città non sono riusciti a rafforzare la fiducia, sottolineando la profondità dei problemi del settore, entrato in crisi due anni fa.

Il 18 ottobre, il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita 2023 – 2024 per la Cina, affermando che il rallentamento del settore immobiliare potrebbe causare un calo del Pil cinese.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/