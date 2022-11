TAIWAN. Taipei ha i droni, ma non una chiara strategia di utilizzo

Taiwan sta cercando di costruire una catena di fornitura di droni militari entro un anno; è uno degli sforzi del presidente taiwanese Tsai Ing-wen per rafforzare le difese dell’isola contro una Cina sempre più assertiva.

Tuttavia, l’esercito taiwanese non è riuscito finora a presentare un concetto chiaro di come utilizzare i droni in guerra e a capitalizzare le significative capacità del settore privato dell’isola nella tecnologia dei droni, riporta AT.

Secondo il Financial Times poi, l’esercito taiwanese ha a malapena attinto al settore privato dei droni dell’isola per il timore che le aziende private possano far trapelare informazioni classificate alla Cina e che l’esercito non ha presentato alcun concetto concreto per l’uso dei droni in guerra.

Il National Defense and Security Research, Indsr, di Taipei, osserva che le forze armate di Taiwan sono ancora relativamente indietro nell’uso dei droni, in quanto non hanno definito chiaramente le missioni per i diversi tipi di droni.

I droni taiwanesi sono sviluppati dall’Istituto Nazionale Chung-Shan di Scienza e Tecnologia, Ncsist, cui l’esercito taiwanese fornisce le specifiche tecniche. Al contrario, i produttori privati di droni di Taiwan vengono utilizzati per piccole attività di produzione e non hanno la possibilità di fare proposte di tipo militare.

Per FT, se il programma militare di Taiwan sui droni fosse in parte finalizzato allo sviluppo dell’industria dei droni dell’isola e alla creazione di posti di lavoro, i suoi risultati potrebbero essere ottimali dal punto di vista militare. La mancanza di accesso di Taiwan ai mercati globali dei droni non è l’ideale per promuovere la ricerca e lo sviluppo dei droni a livello nazionale.

Ciononostante, Taiwan ha proseguito con lo sviluppo di droni da combattimento. Lo scorso maggio, Taiwan ha completato i test di volo a lungo raggio del suo drone di nuova generazione Teng Yun 2, convalidando gli sviluppi di Taiwan nella tecnologia dei droni. Il Teng Yun 2 assomiglia all’MQ-1 Predator statunitense e può impiegare gli stessi missili AGM-114 Hellfire.

Oltre al Teng Yun 2, Taiwan ha sviluppato anche i droni di sorveglianza e ricognizione Albatross 2 e Cardinal 2, nonché i droni suicidi Teng Yun e Chien Hsiang.

Il programma di droni di Taiwan supporta la sua strategia asimmetrica del porcospino, che prevede il dispiegamento di numerosi piccoli mezzi altamente sopravvissibili e letali, che possono essere dispiegati in numero sufficiente per sopravvivere agli attacchi iniziali della Cina ed essere pronti per i contrattacchi.

Tuttavia, ci sarebbe disaccordo sul modo in cui i droni si adattino meglio alle sue esigenze strategiche, poiché sembra oscillare tra una posizione asimmetrica e un audace piano simmetrico per affrontare la Cina da pari a pari.

Le vendite di armi a Taiwan da parte degli Stati Uniti hanno lo scopo di guadagnare tempo per consentire a Taipei di rafforzare le proprie difese e costruire la propria industria bellica, compreso il programma di droni militari. Tuttavia, la burocrazia statunitense, l’avversione al rischio e le richieste della guerra in Ucraina potrebbero lasciare a Taiwan un lasso di tempo sempre più ristretto per difendersi dalla rapida modernizzazione militare della Cina.

Luigi Medici