CINA. Contro la corruzione, Xi invita i militari alla delazione

Il presidente cinese Xi Jinping sta portando avanti una campagna anti-corruzione contro i militari incoraggiando il personale a denunciare se stesso e gli altri, in vista del centenario delle forze armate cinesi.

Il Pla Daily, il giornale ufficiale dell’Esercito popolare di liberazione, ha pubblicato un avviso il 5 gennaio in cui raccomandava al personale militare di denunciare la corruzione. L’avviso cita specificamente l’applicazione della “prima forma”, definita dal Partito Comunista come sanzioni applicate quando persone denunciano in modo indipendente casi di corruzione commessi personalmente o da colleghi, riporta Nikkei. In cambio, la persona riceve un avvertimento o sanzioni altrettanto leggere.

Durante un incontro dell’8 gennaio della Commissione Centrale per l’Ispezione Disciplinare, l’organismo anti-corruzione del Partito Comunista, Xi ha espresso allarme per la diffusione della corruzione: «La situazione rimane grave e complessa», ha detto Xi.

Il leader cinese ha invocato l’eliminazione della corruzione all’interno delle organizzazioni, menzionando la parola “autoriforma” 13 volte nel suo discorso.

A seguito della conferenza, la Conferenza consultiva politica del popolo cinese, il principale organo consultivo politico del paese, ha espulso Wang Xiaojun, ex capo dell’Accademia cinese per la tecnologia dei veicoli di lancio, dal comitato permanente della conferenza il 29 gennaio.

L’espulsione di Wang è avvenuta subito dopo la cacciata dall’organismo da parte del Ccppc di tre dirigenti dell’industria della difesa a dicembre. A ottobre, Li Shangfu è stato estromesso dalla carica di ministro della Difesa dopo circa sei mesi di incarico. Prima di diventare ministro della Difesa, Li ha prestato servizio per più di cinque anni nella Commissione militare centrale, supervisionando lo sviluppo e l’approvvigionamento di armi. Li non si vede in pubblico da agosto. La Cina ha anche licenziato due massimi leader della Rocket Force, l’unità responsabile del programma nucleare e missilistico del Paese.

Si ritiene che presso la Rocket Force e l’ente per l’approvvigionamento di armi siano in corso ampie indagini sulla corruzione.

Gli insoliti licenziamenti ai vertici della gerarchia militare implicano fortemente la crescente impazienza di Xi.

Xi Jinping ha utilizzato le campagne anti-corruzione per consolidare il potere: dopo essere salito al potere nel 2012, Xi ha promesso di schiacciare “tigri e mosche”, denotando funzionari corrotti sia in posizioni di alto livello che di basso livello.

Durante i suoi primi due mandati come presidente, Xi ha represso potenti figure legate all’esercito, l’istituzione su cui il predecessore di Xi, Hu Jintao, non aveva mai esercitato il pieno controllo.

Xi alla fine ha prevalso nella lotta per il potere che ha sfruttato una campagna anti-corruzione e ha vinto un terzo mandato senza precedenti e non vi è alcuna minaccia per la sua posizione.

Xi è ora passato a utilizzare la campagna anti-corruzione come strumento per rimuovere gli ostacoli al suo obiettivo di creare un potente esercito. L’ultimo anno dell’attuale mandato di Xi, il 2027, segna il centenario dell’Esercito popolare di liberazione. «Dobbiamo attuare pienamente gli sforzi per raggiungere gli obiettivi fissati per il centenario dell’Esercito popolare di liberazione nel 2027», ha detto Xi venerdì scorso in un discorso presso una guarnigione nella città di Tianjin.

Negli 11 anni trascorsi da quando Xi ha dichiarato guerra alla corruzione, il fenomeno nell’esercito è presente in maniera elevata. Lo scorso anno si sono verificati 1,73 milioni di casi di corruzione, un aumento del 12% rispetto al 2022. Circa 610.000 persone sono state sanzionate.

L’insoddisfazione pubblica è cresciuta a causa del crollo del mercato immobiliare e della crescente disoccupazione giovanile. L’incapacità di sradicare la corruzione minaccia di minare l’autorità di Xi. Durante il suo discorso di gennaio, il Presidente cinese ha affermato che affrontare la corruzione per mano di “mosche e formiche” aumenterebbe ulteriormente la fiducia del pubblico.

Luigi Medici

