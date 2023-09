ASEAN. Cina e Giappone si accusano per le acque di Fukushima

Il primo Ministro giapponese Fumio Kishida e il premier cinese Li Qiang si sono scambiati accuse per le acque reflue rilasciate dalla centrale nucleare di Fukushima Daiichi nell’Oceano Pacifico.

Intervenendo al vertice ASEAN+3 a Giakarta, al quale ha partecipato anche il presidente sudcoreano, Kishida ha sottolineato che le acque reflue sono sicure, sulla base di un rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

“Non ci sono problemi dal punto di vista scientifico” sulla base dei dati raccolti, ha affermato Kishida in una dichiarazione del ministero degli Esteri giapponese.

In risposta, Li ha incolpato il Giappone di aver rilasciato “acqua contaminata dal nucleare”. Ha affermato che il comunicato riguarda l’ecologia marina globale e ha avuto un impatto sulla salute e sulla sicurezza, esortando il Giappone a “gestire la questione in modo responsabile” e a “consultarsi pienamente con i suoi vicini”, secondo Xinhua.

Il Giappone ha iniziato a scaricare in mare le acque reflue della centrale nucleare distrutta di Fukushima il 24 agosto, dopo averle trattate per rimuovere gli isotopi radioattivi, sebbene lo scarico contenga ancora trizio, una forma radioattiva di idrogeno ritenuta sicura dagli standard internazionali.

La Cina ha denunciato lo scarico e ha sospeso tutte le importazioni di prodotti ittici dal Giappone. Durante il vertice, Kishida ha criticato la drastica reazione della Cina alle acque reflue, descrivendo il divieto di importazione come “un atto che risalta”.

Prima dell’inizio del vertice, Kishida ha spiegato a Li la posizione del Giappone in una breve conversazione, ha detto il ministero degli Esteri giapponese. Quella è stata la prima volta che i due leader hanno parlato di persona dopo che Li ha assunto la sua posizione a marzo.

La rabbia pubblica sta ribollendo in Cina, mentre il Giappone ha esortato i suoi cittadini in Cina a mantenere un basso profilo e ha aumentato la sicurezza nelle scuole e nelle missioni diplomatiche.

Mercoledì scorso, parlando ai giornalisti, il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi ha detto che Kishida aveva parlato dell’acqua di Fukushima in un vertice separato tra il Giappone e gli stati membri dell’Asean.

I 10 membri dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico hanno dimostrato di comprendere la decisione del Giappone. Retno aveva precedentemente affermato che l’Indonesia “coopererà con l’Aiea”, sottolineando l’importanza della trasparenza e del monitoraggio della situazione.

Singapore ha dichiarato domenica di non aver trovato campioni di cibo contaminato dal Giappone, ribadendo che il governo stava monitorando le importazioni.

Il Vietnam ha respinto le preoccupazioni, sottolineando che i livelli di radioattività erano trascurabili e non avrebbero avuto alcun impatto sull’attività di pesca nei suoi mari. Allo stesso modo, le Filippine non si sono opposte al discarico e hanno affermato che è necessaria una “prospettiva basata sulla scienza e sui fatti” per dare un senso alla questione.

«In quanto Stato costiero e arcipelagico, le Filippine attribuiscono la massima priorità alla protezione e alla preservazione dell’ambiente marino», ha affermato il Ministero degli Esteri in agosto.

Tuttavia, le imprese e il pubblico rimangono a disagio riguardo alla mossa del Giappone. I media filippini hanno riferito in agosto che i piccoli pescatori si sono opposti al rilascio dell’acqua perché temevano che potesse raggiungere l’arcipelago del sud-est asiatico e danneggiare i loro mezzi di sussistenza.

Un sondaggio Gallup condotto in Corea del Sud ha rilevato che il 60% degli intervistati era riluttante a mangiare frutti di mare, anche se il paese è uno dei maggiori consumatori al mondo. Per fugare le preoccupazioni, Seoul è pronta a emettere buoni frutti di mare ai consumatori.

Lucia Giannini