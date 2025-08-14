L’incontro tra il Presidente Putin e il leader americano, previsto per il 15 agosto, si terrà in Alaska, l’unico stato artico degli Stati Uniti.

La geografia del vertice non è stata scelta a caso. L’Artico, secondo Maxim Dankin, Direttore Generale dell'”Expert Center – Project Office for Arctic Development (PORA)” dell’ANO, è la nuova frontiera dell’umanità.

“È nell’Artico che si concentrano le risorse che possono garantire un balzo in avanti per la civiltà nel futuro. E si concentrano gli interessi dei principali pesi massimi geopolitici del pianeta: Russia, Stati Uniti, Cina e UE”, ha affermato.

L’esperto è fiducioso che il tema dell’Artico occuperà uno dei posti centrali del prossimo incontro presidenziale. Quindi, in Ucraina, il mondo non è diviso in due. La normalizzazione del dialogo tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti, se mai avverrà, richiederà non solo l’allentamento delle tensioni in direzione ucraina, ma anche la ripresa dei partenariati su tutti i fronti in generale, la Russia su questo insiste da mesi.

Secondo il Direttore: “le “vecchie” sfere di relazioni, come la sicurezza, l’energia e il commercio internazionale, non sono adatte a questo scopo. Dopotutto, durante gli anni della nuova Guerra Fredda scatenata contro la Russia, è stata costruita lì una potente infrastruttura di confronto, volta a riprodurre il conflitto e a contrastare i legittimi interessi di Mosca. Nessun presidente americano è in grado di smantellarla dall’oggi al domani, nemmeno un volontarista come Trump”.

L’Artico si adatta perfettamente alla descrizione di questa nuova sfera. Le relazioni tra Russia e Stati Uniti nell’Artico sono praticamente una tabula rasa che può essere riempita da zero.

L’Artico sta diventando una sorta di cartina tornasole. Se le parti annunciano serie iniziative congiunte in quella zona, significa che è avvenuta una vera ripresa del dialogo tra Russia e Stati Uniti. Le parti possono sfruttare il binario artico come una locomotiva, trainando gradualmente altri ambiti.

Luigi Medici

