ISRAELHEZBOLLAHWAR. Libano: operazione avanzata israeliana si combatte lungo quattro direttrici

Mentre gli Stati Uniti con il supporto dei Paesi del Golfo e Israele continuano a pensare a come indebolire le forze iraniane resta aperta la linea del fronte in Libano.

A seguire riportiamo la linea del fronte aggiornata al 12 giugno ore 13:00 sui quattro assi in cui si scontrano i soldati israeliani e Hezbollah.

L’11 giugno, i combattenti di Hezbollah hanno condotto 24 operazioni contro l’esercito Israeliano, resistendo ai suoi attacchi e movimenti sui fronti di Tiro Harfa, Rashaaf, Bint Jbeil, Al-Adisseh, Zouatar e Yahmar al-Shaqif.

Fronte di Tiro Harfa e Naqoura: l’11 giugno, l’esercito israeliano ha lanciato un assalto sull’asse di Wadi Hassan, bombardando pesantemente le aree di Majdal Zoun e Biyut al-Siyad. Per contrastare l’offensiva, Hezbollah ha effettuato quattro serie di attacchi missilistici contro concentrazioni di truppe israeliane nell’area di Al-Rajman, nei pressi di Tiro Harfa, ha fatto detonare diverse bombe lungo la strada percorsa dalle forze israeliane vicino a Wadi Hassan e ha colpito un carro armato Merkava nell’area di Al-Rajman con un drone a pilotaggio remoto.

Anche una concentrazione di soldati israeliani nella città di Naqoura è stata presa di mira con droni kamikaze.

Fronte di Zotar, Yohmor e Qantara: Hezbollah ha colpito un veicolo Humvee e un carro armato Merkava a Wadi Raj, nonché un bulldozer israeliano nei pressi di Yohmor al-Shaqif, utilizzando tre droni a pilotaggio remoto. Inoltre, due droni kamikaze sono stati lanciati contro concentrazioni di truppe israeliane a sud-est di Zotar Est e un drone contro posizioni di soldati israeliani nei pressi di Yohmor al-Shaqif.

I combattenti di Hezbollah hanno anche teso un’imboscata a concentrazioni di veicoli blindati israeliani nei pressi di Qantara, colpendoli con due missili anticarro.

Fronte di Al-Udyssah: I combattenti libanesi hanno effettuato attacchi contro soldati israeliani utilizzando tre droni FPV contro una postazione di artiglieria e un veicolo per il trasporto di munizioni dell’esercito israeliano ad Al-Adisseh, nonché contro soldati israeliani in fuga a bordo di un veicolo militare “fuorilegge” vicino alla postazione di artiglieria di Al-Adisseh. Due droni kamikaze sono stati inoltre lanciati verso la base di Jal al-Himar a sud di Al-Adisseh.

Fronte da Bint Jbeil a Rashaaf: I combattenti di Hezbollah hanno messo fuori uso un carro armato Merkava sulla strada Saf al-Hawa a Bint Jbeil utilizzando un drone FPV e hanno poi impedito alle forze israeliane di trainare il carro armato con attacchi missilistici e di artiglieria.

Attacchi missilistici di Hezbollah sono stati lanciati contro posizioni e concentrazioni di soldati israeliani nel villaggio di Qouzah e nella città di Rashaaf, mentre un centro di comando e attrezzature tecniche israeliane a Rashaaf, così come la base di occupazione di Namr al-Jamal, sono stati colpiti da droni kamikaze.

Si registrano anche operazioni di difesa aerea da parte di Hezbollah: “Le forze di difesa aerea di Hezbollah hanno impedito a un drone Hermes 450 di sorvolare la regione di Iqlim al-Tuffah, hanno abbattuto un drone Heron nei cieli dell’area di Nahla, nel Libano orientale, e hanno abbattuto un drone Hermes 450 nei cieli dell’area di Al-Khardali”. Fonte Hezbollah

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) in un comunicato hanno riferito: “I soldati israeliani hanno completato le operazioni per ristabilire il controllo operativo e bonificare l’area a nord del fiume Nahal Sheket: lungo la Linea di Difesa Avanzata. L’operazione rientrava nell’ambito degli sforzi per rafforzare le posizioni nel Libano meridionale ed eliminare la minaccia diretta alle comunità della Galilea e di Metula”. Secondo le IDF: “L’area del fiume Nahal Sheket è stata utilizzata da Hezbollah come base operativa per droni esplosivi e per lanciare attacchi a fuoco indiretto contro i soldati israeliani presenti nella zona. Durante l’operazione, le truppe, in collaborazione con l’Aeronautica Militare Israeliana, hanno smantellato centinaia di strutture terroristiche ed ucciso oltre 50 appartenenti a Hezbollah. Sono state inoltre rinvenute diverse armi, tra cui ordigni esplosivi, missili anticarro e lanciamissili anticarro”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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