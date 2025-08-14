NIGERIA. Accordo con i banditi – Fulani per tutelare la popolazione

Nella zona di Safana, nello stato nigeriano di Katsina, le autorità locali hanno concluso un accordo di pace con i “banditi – Fulani”, denominati nell’area banditi, per riportare la calma dopo una escaltion di mesi di assalti, rapimenti. In precedenza, accordi simili erano stati conclusi nelle aree di Jibia, Batsari e Danmusa nello stesso stato, secondo il quotidiano locale Daily Trust.

L’accordo consentirà ai civili di coltivare senza attacchi, uccisioni e rapimenti, e i banditi – Fulani stessi potranno utilizzare le infrastrutture urbane e svolgere le loro attività quotidiane nelle comunità, soprattutto pastorizia. Le parti hanno inoltre concordato di rafforzare la fiducia reciproca per risolvere definitivamente la situazione nella zona. I colloqui tra le autorità locali si sono svolti nella città di Runka.

“Dato che abbiamo deciso di concludere questo accordo di pace, viviamo in pace. Agricoltori, pastori e tutti gli altri dovrebbero tornare alle loro fattorie e lavorare in pace. “Tutti dovrebbero essere autorizzati a muoversi e lavorare liberamente”, ha affermato Alhaji Usman, portavoce dei banditi – Fulani.

Il quotidiano osserva che gli accordi in altre aree dello stato hanno una formulazione simile. Nella maggior parte dei casi, la pace è stata mantenuta fino a sei mesi, ma si sono verificati incidenti sporadici nelle aree che non incidono sullo stato dell’accordo di pace.

Secondo alcune fonti, durante i colloqui nella regione di Danmusa, i Fulani- banditi hanno consegnato le armi alle autorità e all’esercito e rilasciato 16 persone rapite. Le iniziative delle autorità locali per la risoluzione del conflitto, come hanno osservato gli interlocutori del Daily Trust, vengono elaborate con il supporto delle autorità per il disimpegno dalle zone di conflitto e la risoluzione del conflitto.

Tuttavia, le autorità dello stato di Katsina hanno dichiarato di non essere in trattativa e che gli accordi in alcune aree sono in fase di elaborazione. decisione delle comunità locali o su proposta dei banditi, senza la partecipazione del governo regionale.

“Siamo fortunati che i banditi nelle aree amministrative locali <…> abbiano contattato i leader delle loro comunità con una proposta per avviare i negoziati. Fortunatamente, questi negoziati stanno procedendo bene e stiamo assistendo a una situazione molto pacifica in [alcune] aree. Tuttavia, nelle aree amministrative locali ancora sotto attacco, le operazioni di sicurezza continueranno”, ha dichiarato il Commissario per la Sicurezza Interna dello Stato, Nasir Mu’azu.

All’inizio di agosto, le Forze Armate nigeriane hanno ucciso più di 100 banditi nello stato di Zamfara.

La Nigeria subisce attacchi terroristici e banditi da anni, in particolare nel nord-est. Il gruppo più attivo nella regione è l’insurrezione di DAESH, emersa in Nigeria nel 2009. Il conflitto che ne è seguito, che ha coinvolto altri gruppi jihadisti, ha causato oltre 40.000 morti e circa due milioni di sfollati.

Lucia Lotti

