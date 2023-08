ARABIA SAUDITA. Dopo sette anni, il ministro iraniano è arrivato a Ryad

Il ministro degli Esteri iraniano Amirabdollahin ha ricevuto il suo omologo Bin Farhan in occasione della prima visita ufficiale saudita lo scorso giugno. E il 17 agosto il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian è arrivato nella capitale saudita, Riyad, per la sua prima visita ufficiale nel Regno dalla ripresa delle relazioni tra i due paesi lo scorso marzo, secondo i media ufficiali iraniani.

L’agenzia di stampa ufficiale iraniana “IRNA” ha riferito che Amirabdollahin è arrivato all’aeroporto di Riyadh per una visita di un giorno, ed è stato ricevuto dal viceministro degli Esteri saudita. La televisione iraniana ha affermato che la visita durerà un giorno e si concentrerà sulle relazioni bilaterali e sulle questioni regionali e internazionali.

Lo scorso giugno, il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha incontrato funzionari iraniani a Teheran, alla sua prima visita in Iran dopo la ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

L’Iran ha riaperto la sua ambasciata a Riyad lo scorso giugno e ha nominato Ali Reza Enayati – il suo ex ambasciatore in Kuwait – nuovo ambasciatore in Arabia Saudita. E il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato, all’inizio di questa settimana, che Enayati lo avrebbe accompagnato nel suo viaggio in Arabia Saudita per iniziare ufficialmente le sue funzioni.

I media iraniani hanno riferito che l’ambasciata saudita ha ripreso i suoi lavori a Teheran la scorsa settimana, ma Riyadh non lo ha confermato né ha nominato un ambasciatore a Teheran.

Lo scorso marzo, Arabia Saudita e Iran hanno raggiunto un accordo – con la mediazione cinese – per riprendere le relazioni diplomatiche che si erano interrotte tra i due Paesi nel 2016 dopo che alcuni gruppi avevano attaccato l’ambasciata di Riyad a Teheran.

Secondo le prime dichiarazioni, il Ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato: «Ho discusso con il mio omologo saudita dell’importanza di concentrarsi sulla causa palestinese e sulla città santa di Gerusalemme». E ancora ha aggiunto: «Possiamo lavorare con il Regno per risolvere le questioni regionali in sospeso». L’Iran sostiene l’istituzione di un’Expo nel regno gemello dell’Arabia Saudita. «La Repubblica islamica dell’Iran è pronta a lanciare la commissione di cooperazione economica dei due Paesi», ha aggiunto.

Amirabdollahian ha anche sottolineato la necessità di dare seguito e attuare le loro approvazioni al fine di garantire la deterrenza. Nel frattempo, ha ringraziato l’Arabia Saudita per aver ospitato quest’anno i pellegrini iraniani dell’Hajj e ha espresso la speranza che durante i futuri colloqui tra le delegazioni dell’Hajj dei due paesi, vengano raggiunti gli accordi necessari per facilitare il più possibile l’Hajj e l’Hajj minore noto come Umrah.

Amirabdollahin ha affermato che la lotta al terrorismo servirà alla sicurezza dell’Iran e dell’Arabia Saudita, nonché di altri paesi della regione, aggiungendo che anche Riyadh e Teheran possono lavorare insieme nella lotta antiterrorismo.

Infine il Ministro iraniano ha affermato che il presidente Raisi ha accettato l’invito a visitare il Regno con data da stabilire.

Bin Farhan ha poi sottolineato i risultati positivi dei colloqui durante il suo recente viaggio a Teheran e ha aggiunto che tali incontri e sforzi congiunti per espandere i legami bilaterali sono importanti e che le due nazioni dovrebbero sentire che le loro relazioni stanno progredendo a beneficio dei due Paesi.

Antonio Albanese