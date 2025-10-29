ALBANIA. Rama annuncia che Diella è incinta: 83 IA assistenti parlamentari

Il primo Ministro albanese Edi Rama ha annunciato che Diella, il “ministro” dell’intelligenza artificiale (IA) del Paese, è “incinta” di 83 figli virtuali – uno per ogni parlamentare del partito al governo – che fungeranno da assistenti parlamentari digitali.

L’annuncio aggiunge un’ulteriore svolta all’esperimento albanese di IA nel governo. Diella, il cui nome significa “sole” in albanese, è stata inizialmente lanciata come assistente virtuale sul portale web e-Albania del governo, dove aiuta cittadini e imprese a ottenere documenti e informazioni ufficiali, riporta BneIntelliNews. “Sono obbligato a condividere, per la prima volta, che Diella è incinta e aspetta 83 figli, ognuno dei quali fungerà da assistente di un membro del nostro parlamento”, ha dichiarato Rama alla conferenza del Dialogo Globale di Berlino, secondo quanto riportato da una dichiarazione del governo. “Prenderanno nota di tutto ciò che accade e informeranno e suggeriranno ai parlamentari le loro reazioni… Questi bambini avranno la conoscenza della madre in merito alla legislazione UE e a tutto il resto”, ha poi aggiunto.

Rama ha affermato che gli assistenti IA aiuteranno i parlamentari nel lavoro parlamentare quotidiano. “Ad esempio, se vai a prendere un caffè e ti dimentichi di tornare al lavoro, questo bambino ripeterà ciò che è stato detto quando non eri in sala e ti dirà chi dovresti contrattaccare”, ha scherzato.

Sviluppato dall’Agenzia Nazionale per la Società dell’Informazione in collaborazione con Microsoft, Diella utilizza una tecnologia basata su modelli linguistici di grandi dimensioni, simile a quella alla base dei sistemi globali di intelligenza artificiale generativa. L’ultima versione, Diella 2.0, include un’interfaccia vocale e un avatar animato in abiti tradizionali albanesi.

Diella ha ottenuto una promozione il mese scorso quando Rama ha nominato il chatbot “ministro di Stato per l’IA” per supervisionare la trasformazione digitale e i partenariati tecnologici pubblico-privati.

È stata presentata come un elemento importante dell’impegno di Rama per “trasparenza e innovazione”, mentre il paese balcanico cerca di aderire all’Unione Europea entro il 2030.

Tuttavia, la “nomina” si è rivelata controversa. Il parlamento albanese è sprofondato nel caos il 18 settembre, quando i legislatori dell’opposizione hanno interrotto la presentazione del ministro per l’IA da parte di Rama. I parlamentari dell’opposizione hanno liquidato l’inaugurazione come una trovata pubblicitaria e una copertura per corruzione.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/