ECUADOR. Militari accusati di imbavagliare la stampa

Human Rights Watch (HRW) ha lanciato l’allarme martedì per un “attacco alla libertà di espressione e di informazione” dopo la divulgazione di presunti parametri emanati dalle forze armate ecuadoriane per limitare la copertura mediatica da parte di organi di stampa ritenuti critici.

Stando a quanto ha riportato EFE, Juanita Goebertus, direttrice di HRW per le Americhe, ha scritto su X che escludere media o giornalisti dalla copertura mediatica sulla base del parere di un’istituzione che la loro posizione sia “contraria” o “dannosa per la sua immagine” mina le libertà fondamentali.

Secondo tale rapporto, il capo del Comando Congiunto delle Forze Armate dell’Ecuador, Henry Delgado, avrebbe ordinato ai comandanti il ​​28 gennaio di valutare i giornalisti per qualsiasi copertura mediatica e di evitare di accreditare organi di stampa e comunicatori la cui posizione, a suo avviso, potrebbe danneggiare l’immagine dell’istituzione.

Goebertus ha affermato che le misure “filtrano i media in base alla linea editoriale, puniscono le critiche, cercano di controllare il dibattito pubblico e censurano la stampa”, e le ha descritte come pratiche tipiche delle istituzioni che “temono il controllo pubblico”.

Anche i gruppi ecuadoriani per la libertà di stampa hanno criticato le presunte linee guida. Fundamedios le ha definite “un atto di censura preventiva” e ha affermato che equivalgono “all’imposizione di uno stato inaccettabile di censura preventiva incompatibile con una società democratica”, secondo EFE.

La Fondazione Giornalisti Senza Catene ha affermato che le disposizioni “danno la pratica del giornalismo” cercando di classificare i media con criteri “arbitrari, soggettivi e opachi” e ne ha chiesto l’abrogazione, ha aggiunto EFE.

Interpellato in merito alla misura, il Ministero della Difesa dell’Ecuador ha affermato che le forze armate hanno “l’autorità di emanare le proprie linee guida sulla comunicazione”, ma che ciò non le esenta dall’obbligo di fornire informazioni trasparenti e tempestive sulle azioni intraprese in difesa del Paese, e ha ribadito il proprio impegno per la libertà di stampa, ha riportato EFE.

Maddalena Ingrao

