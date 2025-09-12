ALBANIA. Rama nomina un’entità IA ministro degli Appalti 

L’11 settembre, l’Albania è diventata il primo paese a nominare un ministro creato interamente dall’intelligenza artificiale, con il primo Ministro Edi Rama che ha introdotto un radicale rimpasto di governo e ha delineato piani ambiziosi per guidare il paese balcanico verso l’adesione all’Unione Europea entro il 2030.

Il ministro virtuale, chiamato Diella, “raggio di sole” in linga albanese, supervisionerà tutti gli appalti pubblici, un settore considerato vulnerabile alla corruzione, riporta BneIntelliNews.

Rama, che a maggio si è assicurato uno storico quarto mandato, ha descritto Diella come un “servitore degli appalti pubblici” progettato per rendere la procedura di gara completamente trasparente e “incorruttibile al 100%”, riporta l’emittente albanese Top-channel.

“Le decisioni sulle gare d’appalto saranno prese al di fuori dei ministeri e passate nelle mani di Diella”, ha detto Rama ai delegati di un’assemblea del Partito Socialista a Tirana. “Questa non è fantascienza, ma il dovere di Diella”.

Diella non è un ministro per l’intelligenza artificiale, ma un’entità digitale basata su sistemi di intelligenza artificiale e presentata ai cittadini come un avatar. Rama gestisce già la piattaforma di servizi online e-Albania del governo e potrà “impiegare talenti da tutto il mondo”.

Gli appalti pubblici sono stati un punto debole persistente per l’Albania, con l’Unione Europea che ha ripetutamente segnalato preoccupazioni in materia di corruzione nelle valutazioni annuali sullo stato di diritto. Rama ha affermato che il graduale trasferimento delle decisioni in materia di appalti a Diella eliminerebbe le possibilità di corruzione e garantirebbe che “ogni fondo pubblico che passa attraverso la procedura di gara sia leggibile al 100%”.

L’annuncio segue mesi di speculazioni, dopo che Rama aveva riflettuto in estate sulla nomina di un ministro per la Digitalizzazione e persino di un futuro Primo Ministro per l’IA. Tuttavia, pochi si aspettavano che la proposta si concretizzasse così rapidamente.

Dopo la quarta vittoria consecutiva alle elezioni generali di quest’anno, l’assemblea del Partito Socialista di Rama ha anche approvato un rimpasto di ampia portata volto a rinnovare i ranghi del governo in vista della prossima fase dei negoziati di adesione all’UE, come delineato in un discorso pronunciato da Rama l’11 settembre.

La vicepremier Belinda Balluku ha mantenuto il suo incarico e continuerà a ricoprire la carica di ministro delle Infrastrutture e dell’Energia, ha annunciato il primo Ministro.

Tra i cambiamenti significativi, Albana Koçiu è diventata la prima donna a guidare il Ministero dell’Interno, in sostituzione di Ervin Hoxha.

L’ex presidente del parlamento Elisa Spiropali è stata nominata ministro per l’Europa e gli Affari Esteri, con il compito di guidare un’intensa “offensiva diplomatica” per ottenere il sostegno dell’UE.

Rama ha delineato il suo obiettivo di concludere i negoziati di adesione all’UE entro 27 mesi e di ottenere la ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri prima della fine del suo mandato. “La nostra missione nazionale di piena integrazione con l’Europa non è mai stata così chiara”, ha affermato.

Evis Sala, noto medico radiologo internazionale, tornerà in Albania per ricoprire l’incarico di Ministro della Salute e del Benessere Sociale. Altre nomine includono Besfort Lamallari come Ministro della Giustizia, Andis Salla come Ministro dell’Agricoltura e Sofjan Jaupaj come Ministro dell’Ambiente. La responsabile dell’Istruzione, Mirela Kumbaro, con una lunga esperienza nel settore, ora guiderà il Ministero dell’Istruzione, dopo aver guidato il portafoglio dell’ambiente.

Il primo Ministro ha anche affrontato il problema del vuoto di leadership a Tirana, dove il sindaco eletto, Erion Veliaj, è detenuto da sette mesi in attesa di processo. Rama ha esortato il consiglio comunale a indire nuove elezioni, avvertendo che la capitale albanese “non può crescere e crollare all’infinito come un corpo senza testa”.

Lucia Giannini

