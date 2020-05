MAROCCO. Fondi USAID per combattere il coronavirus

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato la scorsa settimana che ha fornito 5,7 milioni di dollari in aiuti al Marocco nella lotta contro la pandemia di Covid-19.

Questo aiuto include 4 milioni di dollari del Fondo di sostegno economico per sostenere la ripresa socio-economica tra le popolazioni emarginate e vulnerabili nelle aree urbane e rurali attraverso un programma di trasferimento di denaro, ha detto il Dipartimento di Stato in una dichiarazione che descrive in dettaglio l’assistenza sanitaria e umanitaria degli Stati Uniti a vari paesi in risposta al coronavirus, riporta The North Africa Post.

Un importo di 1,7 milioni di dollari è destinato all’assistenza sanitaria, principalmente per aiutare a preparare i sistemi di laboratorio, attivare il rilevamento dei casi e la sorveglianza epidemiologica basata sugli eventi, sostenere gli esperti tecnici nella risposta e nella preparazione, rafforzare la comunicazione del rischio, tra le altre cose. Questa assistenza si basa su investimenti a lungo termine degli Stati Uniti in Marocco, per un totale di oltre 2,6 miliardi di dollari di assistenza totale negli ultimi 20 anni, di cui 64,5 milioni di dollari per la salute, ha aggiunto il Dipartimento di Stato.

Alla fine di marzo il governo statunitense aveva concesso al Marocco 670.000 dollari per rispondere all’epidemia del coronavirus. I fondi sono stati forniti dal Fondo di riserva d’emergenza per le malattie da infezioni contagiose dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, Usaid.

Usaid sta indirizzando i fondi all’Organizzazione mondiale della sanità, nell’ambito del Piano strategico di preparazione e risposta, che dovrebbe servire a fermare l’ulteriore proliferazione della pandemia negli Stati colpiti e a rischio per contribuire a ridurre gli impatti, si legge nel comunicato del Dipartimento di Stato Usa.

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Marocco David Fischer ha poi sottolineato il pieno sostegno e la determinazione del suo paese ad aiutare il Marocco e gli altri partner statunitensi a preparare i loro laboratori per i “test su larga scala” del virus. L’amministrazione statunitense aiuterà inoltre il Marocco ad «attuare un piano di emergenza sanitaria pubblica per i punti d’ingresso, ad attivare la ricerca di casi e la sorveglianza basata su eventi per malattie simili all’influenza, ad addestrare ed equipaggiare squadre di risposta rapida, ad indagare sui casi e a rintracciare i contatti delle persone infette, e ad adattare il materiale di formazione per gli operatori sanitari su Covid-19», ha detto il diplomatico statunitense.

Gli Stati Uniti hanno concesso all’Algeria 500.000 dollari, alla Libia quasi 12 milioni di dollari, alla Mauritania 250.000 dollari e alla Tunisia 600.000 dollari.

Tommaso dal Passo